13 commerces fermés à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 37 minutes | 77 lecture(s)

Dans son bilan de la première décade de ce mois de Ramadhan, la direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou fait état de 1 075 interventions effectuées par les services de la répression des fraudes. 52 procès verbaux ont été dressés et 7 fermetures ordonnées. La quantité de produits saisis est de 0,0464 tonnes, pour une valeur de 10 774 DA. La plupart des infractions relève du manque d’hygiène, abattage clandestin et opposition au contrôle. Concernant le volet Pratique commerciale, les services de la direction du commerce ont effectué 977 interventions qui se sont soldées par l’établissement de 56 procès verbaux et l’ordonnance de 6 fermetures. Les infractions constatées sont défaut de registre du commerce, activité étrangère au registre de commerce et défaut d’affichage des prix.

H. T.