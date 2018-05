553 permis de conduire retirés

Par DDK | Il ya 36 minutes | 53 lecture(s)

Selon un bilan relatif aux délits liés à la circulation routière, dressé par la sûreté de wilaya de Boumerdès, les différents services de la police de la même wilaya ont enregistré, au mois d’avril dernier, des accidents routiers ayant causé, au total, 25 blessés et un mort. Au mois de mars, le nombre d’accidents de la circulation recensés par les mêmes services était, pour rappel, de 16 sinistres, ayant entraîné 16 blessés. Selon la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya, le nombre de retraits de permis de conduire durant le mois d’avril écoulé s’élève à 553, soit 158 de plus par rapport au mois de mars dernier. Toujours selon la même source, le nombre d’infractions routières enregistrées au cours du mois d’avril dernier s’élève à 183, alors que celui enregistré au mois de mars écoulé était de 196, soit une différence de 21 infractions. Quant au nombre des véhicules mis en fourrière durant la même période, il se chiffre à 22, alors qu’il était de 19 le mois de mars dernier. Ledit communiqué de presse révèle, en outre, que l’on a dénombré 2 010 amendes au mois d’avril, contre 1 677 au mois précédent, soit une hausse 333 amendes. Le communiqué de la cellule de communication a, par ailleurs, indiqué que les transgressions détectées par radar au courant du mois d’avril sont de l’ordre de 109. Une baisse sensible relativement au mois précédant (mars), lors duquel le nombre de violations enregistrées se chiffrait à 117. S’agissant de la lutte contre le commerce informel, les services de police ont procédé, durant la même période (avril), à 37 interventions, soit 8 de plus comparé au mois de février, où, le nombre d’interventions enregistrées par les mêmes services était de 29, précise encore le même communiqué.

Hocine Amrouni