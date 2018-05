Pas moins de 599 846 candidats attendus...

Par DDK | Il ya 36 minutes | 74 lecture(s)

C’est aujourd’hui que débuteront les épreuves du Brevet d’enseignement moyen (BEM). En effet, pas moins de 599 846 candidats, répartis sur tout le territoire national, sont concernés par cet examen décisif qui s’étalera sur trois jours.

Les candidats concourront dans dix matières enseignées durant l'année scolaire. Le stress des candidats prendra fin le 18 juin prochain, date retenue par le ministère de l'Éducation nationale pour la proclamation des résultats de cet examen. À peine sorti de l’examen du fin du cycle primaire caractérisé par la publication des sujets sur les réseaux sociaux au moment de l'entame des épreuve, la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, donnera, aujourd’hui, le coup d’envoi officiel de l’examen du Brevet d’enseignement moyen à partir des wilayas de Laghouat, puis de Djelfa. «Toutes les dispositions ont été prises afin que l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) se déroule dans les meilleures conditions possibles», assure M. Mustapha Hamdi, sous-directeur des programmes d’enseignement au ministère de l’Éducation nationale, qui s’exprimait hier sur les ondes de la chaine III de la radio nationale. M. Hamdi a fait savoir, dans ce cadre, que les sujets des épreuves à distribuer aux 599 846 candidats ont déjà été dispatchés dans l’ensemble des wilayas. Il rappelle que pour être admis en 1ère année secondaire, les examinateurs vont prendre en compte la moyenne annuelle et celle de l’examen du BEM, divisée par deux. Concernant l’important taux d’échec dépassant les 43 % au niveau du cycle moyen, le même responsable a indiqué que des efforts sont faits pour le diminuer d’année en année, ajoutant que les élèves ayant échoué à celui-ci sont, de plus en plus, orientés vers des cycles de formation professionnelle. Au sujet de l’éventualité de suppression de cet examen, le représentant du ministère de l’Éducation signale qu’une commission est en train de finaliser un projet consacré à cette question. Sur un autre registre, et en ce qui concerne l’annulation de l’examen de fin de cycle primaire, M. Mustapha Hamdi relève que les avis restent encore partagés, indiquant cependant que cet aspect n’est, de toute façon, pas à l’ordre du jour.

L.O.CH

... 12 624 collégiens concernés à Béjaïa…

Les épreuves de l’examen du brevet d’enseignement moyen (BEM) débuteront aujourd’hui. À Béjaïa, ils seront 12 624 candidats, issus des 163 collèges que compte la wilaya, dont la majorité, au nombre de 6 584, est représentée par la gent féminine. Ils ont été répartis sur 51 centres et encadrés par 2 648 membres de la corporation de l’éducation. Parmi ces derniers, l’on notera la participation de 406 candidats libres dont 18 filles et cinq candidats aux besoins spécifiques, ainsi que 108 candidats détenus qui passeront les épreuves au niveau des établissements pénitentiaires. Les premières épreuves vont commencer à partir de 9 heures. Les candidats vont plancher, pour le premier jour, sur l’épreuve de l’arabe avant de passer, deux heures plus tard, à la physique. L’après-midi sera consacrée à l’éducation islamique et l’éducation civique. Demain, l’épreuve des mathématiques, la bête noire de beaucoup de candidats, sera le premier examen de la matinée. Puis, place à la langue de Shakespeare, l’anglais, avant que les candidats ne subissent, dans l’après-midi, les épreuves d’histoire et géographie. Pour mercredi, dernier jour de l’examen, les candidats auront à travailler les sujets du français et des sciences naturelles, dans la matinée, avant de plancher sur tamazight, leur langue maternelle, dans l’après-midi. La direction de l’éducation, assistée par les assemblées populaires communales et les services des daïras, a mis tous les moyens nécessaires à la disposition des candidats et des encadreurs dans le seul et unique but de garantir une bonne organisation au même titre que l’examen de 5e qui s’est déroulé la semaine dernière ou encore le BAC dont les épreuves se dérouleront une semaine après la fête de l’Aïd.

A. Gana

… 13 127 à Boumerdès...

Le nombre des candidats appelés à passer les épreuves du Brevet d’enseignement moyen (BEM) dans la wilaya de Boumerdès, qui débuteront à partir d’aujourd’hui lundi jusqu’au 30 du mois en cours, est de l’ordre de 13 127, dont 7 433 filles. Ces candidats subiront leurs épreuves, indique le premier responsable du secteur à Boumerdès, Nadir Boukhensous, au niveau de 49 centres et seront encadrés par 2 895 surveillants, sous la supervision de 49 chefs de centres d’examen et 49 observateurs. Il est à préciser ici que, sur l’ensemble des candidats suscités, 12 704 sont du secteur public, 84 du secteur privés, 3 appartiennent à la tranche des personnes aux besoins spécifiques, 24 sont des détenus au centre de rééducation de Tidjelabine et 336 sont des candidats libres. Toujours selon notre interlocuteur, le nombre des candidats appelés à passer les épreuves de Tamazight se chiffre à 936 collégiens, dont 561 filles, issus des 7 collèges situés dans les municipalités des Issers, Chabet El-Ameur, Naciria, Afir et Boumerdès. Il est à noter que le CEM Rahil Rabah de Boumerdès a été désigné centre de correction des mêmes épreuves. Selon le directeur de l’éducation de la wilaya de Boumerdès, tous les moyens humains et matériels ont été réunis pour le bon déroulement des examens de fin d’année scolaire, tous paliers confondus. Enfin, il est à rappeler que 20 864 candidats à l’examen de fin de cycle primaire ont passé leurs épreuves le 23 mai dernier, au niveau de 297 centres d’examen.

Hocine Amrouni

... Et 231 policiers mobilisés à Bouira

La sûreté de wilaya de Bouira a indiqué que ses services ont mis en place un dispositif spécial à l’occasion de la tenue de l’examen du BEM prévu du 28 au 30 mai en cours. Ainsi, et selon la même source, 231 policiers seront mobilisés, à partir d’aujourd’hui, et durant toute la durée de l’examen, et ce, aux fins de sécuriser les épreuves du BEM. Les services de la police ont ajouté que les effectifs mobilisés à cet effet seront déployés aux quatre coins de la wilaya pour sécuriser les 26 centres d’examens à travers Bouira, ainsi que la cellule chargée des sujets et du suivi des épreuves. Les policiers assureront aussi l’acheminement des sujets de la cellule centrale vers les différents centres d’examens. Pour rappel, dans la wilaya de Bouira pas moins de 10.969 candidats sont attendus à partir d’aujourd’hui à l’occasion de l’examen du BEM.

D. M.