Les demandeurs s’impatientent

Des dizaines de citoyens demandeurs de logements se sont rassemblés, hier, devant le siège de la daïra de Sour El-Ghozlane, au sud de la wilaya de Bouira, pour réclamer l’affichage de la liste des bénéficiaires des 710 logements sociaux. Les protestataires dénoncent ce qu’ils ont qualifiés de "reports injustifiés et de retard" dans l’opération de distribution, malgré la finalisation des travaux sur le site abritant ces logements et les nombreuses promesses des autorités locales. Ces derniers ajoutent, par ailleurs, que la commune de Sour El-Ghozlane n’a pas procédé à une distribution de logements sociaux depuis l’année 2014. Selon eux, le nombre de demandes de logements de cette formule dépasserait les 8 000 dossiers déposés au niveau de la daïra. «Nous sommes tous dans le besoin d’un logement décent. Nous attendons ces logements depuis des dizaines d’années. Certains dossiers datent de 1999. Des familles entières vivent dans des conditions lamentables, dans des baraques de fortunes. Les autorités locales nous ont fait que des promesses alors que nos familles continuent à souffrir dans l’indifférence», se désole l’un des protestataires. Celui-ci dit habiter dans un bidonville, situé à l’entrée est du chef-lieu, et fait savoir que les familles y habitant sont menacées par les crues d’un oued limitrophe et qu’aucune opération de relogement n’a touché son quartier depuis une dizaine d’année. Il s’interroge sur les raisons du report de l’affichage des listes de logements sociaux dans cette commune. «Dans la majorité des communes de la wilaya, les opérations de distribution ont été faites depuis l’année dernière et les bénéficiaires ont déjà occupé leurs logements, sauf ici à Sour El-Ghozlane. À chaque fois, une nouvelle date est avancée, même si les travaux de réalisation ont été achevés et les raccordements à différents réseaux et les aménagements finalisés. Dans notre quartier, ou plutôt notre bidonville, nos familles sont menacées par les crues d’un oued durant l’hiver, par les maladies et les bestioles de tous genres durant l’été. D’ailleurs, nous nous apprêtons à passer un nouvel été dans notre ghetto», a-t-il encore ajouté. À noter enfin qu’une délégation des protestataires a été reçue dans la matinée d’hier par le chef de daïra. Selon les dires des protestataires, le chef de daïra a assuré que la liste des pré-bénéficiaires est actuellement en cours de vérification et elle sera rendue publique dès la fin de cette procédure.

Oussama K.