L’examen dans la sérénité

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Ce sont 402 candidats qui ont rejoint, hier lundi, le centre d’examens sis au lycée Mohali du chef-lieu de Seddouk. Les candidats sont venus des deux collèges de la ville (frères Guenini et Nait Bouda), du collège Bounzou de Tibouamouchine ainsi que ceux scolarisés dans la commune voisine de M’Cisna. Pour le bon déroulement de l’opération, 70 encadreurs ont été mobilisés par la Direction de l’éducation en plus de 20 observateurs et autres agents de liaison. Il y a lieu de souligner la présence d’un médecin et d’un infirmier au niveau du centre, en plus des services de sécurité et de la Protection civile. Côté organisationnel, la Direction de l’éducation, assistée par l’APC, a mis tous les moyens pour garantir un accueil chaleureux aux candidats. Lors d’une visite au centre, les candidats affichaient une mine joviale, après la première épreuve de langue arabe dont, selon eux, les sujets étaient très abordables. Quelques candidats, à l’instar de Melissa, Lina, Yanis et autre Amine, ont paru détendus après cette première épreuve, toutefois, ils appréhendaient la physique et beaucoup plus les mathématiques prévues pour aujourd’hui (mardi). Cette matière qui demeure un véritable obstacle, pour ne pas dire une bête noire, pour pratiquement tous les candidats.

Zahir Ait Hamouda