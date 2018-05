Les épreuves jugées «abordables»

Par DDK | Il ya 32 minutes | 3 lecture(s)

Les épreuves de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) se sont poursuivies hier pour la deuxième journée. Trois matières étaient au programme. Dans la matinée, les candidats ont planché sur les épreuves des mathématiques et de l’anglais, puis ont affronté les sujets d’histoire et géographie dans l’après-midi. Dans la capitale, à la sortie des salles, la satisfaction se lisait sur les visages des candidats rencontrés. Tant appréhendée par leur grande majorité, l’épreuve des mathématiques s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les candidats étaient unanimes à dire que «les sujets était abordables. «Les exercices n'étaient pas très compliqués. Ils étaient faciles à traiter», dira une candidate au centre d’examen Aissat Idir. Un autre candidat, l’air très satisfait, abondera dans son sens : «Le sujet d’anglais est très facile, celui des mathématiques l’était moins mais abordable tout de même. Les sujets des deux épreuves sont dans le programme». C’est donc un climat d’optimisme qui régnait, hier, aux alentours des centres d’examens de la capitale. Les futurs lycéens nous ont affirmé qu’ils espéraient que les épreuves des sciences naturelles et de français, programmés pour aujourd’hui, seront tout autant à leur portée. Rappelons que les candidats doivent obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour passer au lycée. Pour les recalés, le passage en première année secondaire dépendra de la moyenne composée entre la moyenne de notes obtenues durant la 4ème année moyenne et la moyenne obtenue au BEM. Les examens du BEM prendront fin aujourd’hui. Les candidats affronteront les épreuves des sciences naturelles et de français. S’agissant des résultats de cet examen national, ils seront proclamés le 18 juin prochain.

L.O.CH