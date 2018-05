Des enseignants interpellent Benghabrit

Par DDK | Il ya 31 minutes | 10 lecture(s)

Tamazight est nationale et officielle, c’est du moins ce qui est dit dans les textes de la constitution. Même si un énorme travail reste à faire, il n’en demeure pas moins que des petits pas ont été faits, surtout au niveau de l’enseignement. Malheureusement, sur le terrain, ce n’est pas ce qui est appliqué. Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, où l’enseignement de la langue est généralisé à 100%, selon les différents responsables de l’éducation de la wilaya, ses notes ne sont pas prises en compte par l’administration. Preuve en est, la matière tamazight n’est pas prise en considération dans la fiche de synthèse des 5e AP. Elle y est considérée comme une activité d’éveil, une matière facultative. Au niveau de l’enseignement primaire, la fiche de synthèse, ou l’évaluation continue, est un outil qui permet d’aider les élèves des classes d’examen (5e AP), notamment ceux qui peuvent être rachetés. Cette fiche englobe tout le travail de l’année de toute les matières, excepté les matières dite activité d’éveil (dessin, musique et sport). La fiche de synthèse, telle qu’établie par le ministère de l’éducation par le billet de son site dédié à la numérisation du secteur, exclut les notes de la langue tamazight, puisqu’elle ne figure pas dans la dite fiche de synthèse et les notes attribuées dans cette matière ne sont pas comptabilisées. «Cette absence de la matière tamazight nous met, nous enseignants de cette matière, dans un grand embarras, puisque les élèves de 5e AP et leurs parents arrivent à la conclusion que puisqu’elle n’est pas comptabilisée, pourquoi donc l’étudier, puisque tous les efforts fournis par les élèves ne sont pas récompensés ou sanctionnés», diront plusieurs enseignants de tamazight du primaire. L’introduction de la matière tamazight dans la fiche de synthèse est une revendication que les enseignants ne cessent de mettre en avant, par le biais de leurs représentants. Il est temps que le département de Mme la ministre de l’Education prenne en charge cette revendication, somme toute légitime.

M.A.B