Les candidats enfin soulagés

Les candidats au brevet de l’enseignement moyen (BEM) peuvent enfin pousser un soupire de soulagement. Les épreuves ont pris fin, hier, et près de 600 000 collégiens, sur tout le territoire national, attendent désormais les résultats qui seront divulgués le 18 juin prochain. Hier, au troisième et dernier jour de l’examen, les candidats ont composé dans deux matières, le français et des sciences naturelles. L’épreuve de Tamazight était également programmée, hier, pour les candidats concernés. «Les sujets d’examen étaient pour la plupart abordables», nous confieront des candidats à la sortie de quelques centres d’examens de la capitale. Ils affichaient effectivement une mine soulagée. «Je viens de finir les épreuves. Je me sens enfin soulagée de ce lourd fardeau de cet examen décisif», lancera une candidate avec un grand sourire. «La plupart des sujets étaient faciles et conformes au programme», a-t-elle ajouté. Un autre candidat, l’air très satisfait, abondera dans le même sens : «J’ai bien travaillé en français et en sciences naturelles. Il suffisait juste de bien réviser. Je suis certain de passer au lycée», affirme un autre candidat, très confiant. Pour rappel, le nombre total des candidats à cet examen s'élève à 595 865 candidats, contre 566 221 l'année dernière, soit une hausse de 5,9%, selon les chiffres fournis par le ministère de l'Education nationale. Le département de Mme Nouria Benghabrit a mobilisé 161 408 enseignants et inspecteurs à travers 2 324 centres d'examens, au niveau national.. Les élèves qui auront obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 accèderont automatiquement en classe de première année secondaire sur la base de la moyenne décrochée à l`examen national et celle de l`évaluation continue de l'année. A noter que la ministre de l’Education a, pour la première fois, émis une instruction qui préconise d’éviter les visites officielles aux centres d’examens et qui sont destinées à la supervision de l’ouverture des enveloppes contenant les sujets des épreuves, une mesure qui permettra de sécuriser les examens et de ne pas déstabiliser les candidats en vue de faire obstacle au phénomène d’utilisation de petits objets de technologies de communication pour diffuser les sujets des examens sur les réseaux sociaux, dès les premiers instants, suivant leur distribution dans le centre d’examens.

