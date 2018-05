Trois candidats exclus pour tricherie à Aïn-Bessem

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Trois élèves, candidats à l’examen du BEM, ont été officiellement exclus, mardi dernier, par le secrétariat du centre d’examen Colonel Si Mhamed de la ville d’Aïn-Bessem, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Bouira. Ces candidats ont été exclus durant les examens de physique et d’histoire géographie, informe-t-on. Ces candidats auraient utilisé leurs téléphones portables à des fins de tricherie et ont été officiellement exclus dans l’après-midi de mardi dernier pour fraude pendant l’examen, non-respect des consignes et usage des téléphones portables et du Bluetooth. L’on apprendra qu’une enquête a été ouverte par la direction de l’éducation de Bouira afin de situer les circonstances qui auraient permis à ces trois candidats d’introduire des téléphones portables à l’intérieur du centre d’examen, malgré l’interdiction formelle du ministère de l’Education nationale. Par ailleurs, une enseignante, surveillante au centre d’examen Larik Lakhdar de la commune de Bir-Ghbalou, à l’extrême ouest de la wilaya de Bouira a été victime, l’après-midi de mardi dernier, d’un acte d’agression perpétrée par un candidat dans le dit centre d’examen. Le candidat en question aurait malmené la surveillante à la sortie de la salle d’examen, après que celle-ci lui aurait confisqué son téléphone intelligent et un appareil Bluetooth. Des enseignants et des surveillants de ce centre ont tenu à dénoncer cet acte de violence contre leur collègue. Ils réclament ainsi le renforcement des moyens de sécurité et d’encadrement au sein de cet établissement.

O. K.