Plus de 1 160 nouveaux enseignants régularisés

Comme promis par la direction de l’éducation, la situation de quelque 1 160 enseignants recrutés au mois de septembre dernier vient d’être régularisée. Selon M. Djamel Benyoucef, coordinateur de la section syndicale du CNAPESTE, ces enseignants nouvellement installés dans leurs fonctions, en plus des enseignants transférés récemment dans la wilaya, de ceux de retour du service national, ainsi que ceux mis en disponibilité recevront dès le début de la semaine prochaine leur première paie du mois de mai, en attendant un rappel de paies pour les huit derniers mois, qui devrait être perçu la fin du mois de juin prochain. «Les services de la direction de l’éducation de Bouira viennent de déposer, auprès des services de la poste, le CD qui couvre la paie du mois de mai 2018 des enseignements nouvellement recrutés (2017), ainsi que ceux retour du service national ou mis en disponibilité et de ceux nouvellement transférés à la wilaya. Les concernés seront régularisés avant même le début de la semaine prochaine. Le rappel des paies des 8 derniers mois sera pris en charge à la réception du budget complémentaire à la fin du mois de juin prochain. Cette situation qui date de septembre dernier a enfin trouvé un dénouement, à la grande joie des concernés», affirme M. Benyoucef. Pour rappel, ces enseignants récemment recrutés dans différents paliers de l’éducation à Bouira ont protesté à maintes reprises afin de réclamer leurs salaires et la régularisation de leur situation. Ces derniers ont même boycotté, à deux reprises, le stage de formation initié par le ministère de l’Education, au mois de mars dernier. Ils ont même menacé d’entamer une grève ouverte, après la rentrée des classes. Les protestataires se sont interrogés sur les raisons du retard qu’accusait la direction de l’éducation de la wilaya pour leur régularisation, contrairement à leurs collègues d’autres wilayas qui ont été régularisés deux mois seulement après leurs recrutements et installations dans leurs postes respectifs. Le directeur de l’éducation s’était engagé à régulariser l’ensemble des 1 160 nouveaux enseignants dès le mois de juin 2018. Une promesse respectée donc au grand bonheur de cette catégorie d’enseignants qui ont assuré leur mission pendant presque toute l’année scolaire sans le moindre salaire.

Oussama Khitouche