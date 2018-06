Les orientations d’Ouyahia

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Le premier ministre Ahmed Ouyahia a appelé les opérateurs économiques à adopter une politique plus réfléchie, organisée et agressive, pour la conquête des marchés étrangers.

S’exprimant à l’occasion de la cérémonie de la remise des prix aux meilleurs exportateurs 2017, qui s’est déroulée avant-hier soir, à l’hôtel El Aurassi, le premier ministre a défendu la politique de la restriction des importations adoptée par son gouvernement, qualifiant ses mesures de «mesures de sauvegarde de l’économie nationale». Ces dernières, selon lui, «permettent stratégiquement de faire durer au maximum les réserves de change du pays, mais elles vous offrent le marché», lance-t-il à l’adresse des opérateurs économiques. Ajoutant qu’elles visent à les aider «à gagner de plus en plus de parts à domicile, d’être de plus en plus forts, pour aller chez les autres». Le premier ministre, jugera que ces mesures «sont le deuxième apport des pouvoirs publics au monde économique algérien en termes de soutien, après tous ceux mis en place et qui commencent à donner leurs fruits». Faisant le bilan des exportations, il notera qu’«aujourd’hui, nous regardons vers l’extérieur. Je noterai avec satisfaction la présence de plus en plus significative des opérateurs algériens sur les marchés étrangers. Il ya quelques années, nous sortions avec des produits agroalimentaires puis électroménagers, aujourd’hui, nous sommes au ciment et bientôt, la sidérurgie et d’autres produits». Trouver la meilleure stratégie pour investir le marché étranger est une bataille que devraient mener les opérateurs, selon Ouyahia, qui ne manque pas de donner quelques conseils et orientations. Il a invité les opérateurs à «regarder vers la communauté algérienne en France et ailleurs, les communautés anciennes d’Algérie (pieds noirs), à investir l’Afrique…». Ces pistes, selon le premier ministre, peuvent ouvrir des portes et constituer des relais pour les importateurs algériens. Le responsable réitère le soutien du gouvernement à cette catégorie «Le gouvernement sera à vos côtés pour vous accompagner dans la promotion des capacités exportatrices», tout en les invitant encore à «avoir une approche de plus en plus qualitative, professionnelle et agressive dans la conquête d’autres marchés». Il annoncera pour l’occasion, la démarche future du gouvernement et son approche de soutien des opérateurs économiques «Je vous dirais que, même si cela demandera quelques années, on prévoit de graduer le soutien de l’État aux exportations, selon la plus value ou la valeur ajoutée dégagée. Celui qui exporte un produit de plus en plus algérien, bénéficiera du soutien le plus important…Celui qui fait dans l’intégration, bénéficiera d’un soutien à la hauteur de son taux d’intégration…».

Kamela Haddoum