L’Algérien consomme en moyenne 17 cigarettes par jour

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Selon le Directeur chargé de la lutte contre les maladies chroniques au ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Youcef Terfani, les Algériens consomment une moyenne de 17 cigarettes par jour. «Le taux de tabagisme s'est relativement stabilisé en 2017 autour de 15% de la population, avec 8% en milieu scolaire. Ce constat s'explique par la hausse entre 100 à 150% du prix du paquet entre 2015 et 2018 outre les différentes taxes imposées sur ce produit dangereux, dont une grande partie est versée à la Caisse nationale de lutte contre le cancer », a indiqué, M.Terfani, lors d'une rencontre de sensibilisation à l'Institut National de Santé publique qui a eu lieu, jeudi à Alger, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac (31 mai de chaque année). Il a fait état de 1,5 milliards de cigarettes produites annuellement en Algérie, précisant que la moyenne de consommation individuelle est de 17 cigarettes par jour. Il a tenu à souligné que la lutte contre le trafic, menée par les éléments de la Sûreté et de la gendarmerie «s'est soldée en 2017 par la saisie de 1,128 milliard de paquets, ce qui a contribué à la maitrise des prix». De la lutte contre le tabagisme en milieu scolaire, M. Terfani a précisé que «les ministères de l'Éducation et de la Santé ont intensifié leurs efforts à travers l'organisation de larges campagnes de sensibilisation menées par des médecins scolaires à travers le pays». De son côté, le Directeur général de la Prévention et de la Promotion de la Santé, Djamel Fourar , a fait savoir que l'enquête nationale, réalisée en 2017 par le ministère de la Santé en coordination avec l'Organisation mondiale de la Santé à Alger, et l'Office national des statistiques, et dont les résultats seront annoncés prochainement, «apportera des statistiques précises sur la consommation par wilaya, ce qui contribuera à la maitrise de sa propagation dans la société». Selon lui, les autorités publiques ont mis en place «un arsenal juridique de lutte contre ce fléau nécessitant des mesures strictes pour son application». Par ailleurs, le président du Conseil national de l’ordre des médecins, Dr Mohamed Bekkat Berkani, avait souligné, mercredi passé, la nécessité de l’application des lois qui existent «et des campagnes quotidiennes à travers lesquelles on frappe les imaginations sur les ravages du tabagisme au sein de la société algérienne».

S. S.