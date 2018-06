Grève à l’institut de technologies

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Les étudiants de l’institut de technologie (IT) de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira ont observé, jeudi dernier, une journée de grève afin de réclamer le report des examens des semestres pairs, programmés pour ce début du mois de juin. Les étudiants grévistes estiment que l’administration de cet institut a mal choisi la date des examens, en raison du retard pédagogique enregistré depuis le début de l’année. Selon eux, ils n’ont reçu que six cours dans chaque unité, alors qu’il leur faudrait au moins quinze cours pour valider le semestre pour chaque module. «En raison des multiples grèves qui se sont succédé cette année dans notre université, nous avons accusé un énorme retard pédagogique. Nous avons été tous surpris par la décision unilatérale de l’administration de fixer la date des examens pour ce début du mois de juin. Les membres du comité n’ont même pas été consultés. Les étudiants refusent cette décision et réclament de poursuivre les activités pédagogiques jusqu’à atteindre le nombre suffisant de cours pour chaque unité», dira une étudiante de cet institut. Pour leur part, les étudiants en fin de cycle réclament la révision de la date butoir fixée par l’administration pour le dépôt des mémoires de fin de cycle. Ils justifient cette revendication par le retard dans la pédagogie et aussi dans leurs stages pratiques. «Nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour accomplir nos recherches et nos stages pratiques en dehors de l’université. Surtout que la majorité des étudiants étaient contraints de demander des stages dans des établissements en dehors de la wilaya de Bouira. Actuellement, l’administration nous demande de déposer nos mémoires avant le 15 juin. Ce n’est pas possible», ajoute un étudiant en fin de cycle. Celui-ci précise aussi que les étudiants ont soumis une requête à l’administration de l’institut jeudi dernier, dans l’espoir d’un changement dans la feuille de route affichée récemment par l’administration.

Oussama K.