L’hôpital doté de la cardiologie interventionnelle

Par DDK | Il ya 1 heure | 174 lecture(s)

Le service de cardiologie interventionnelle du CHU de Béjaïa sera inauguré, le 5 juillet prochain, à l’occasion de la célébration du 56e anniversaire de l’indépendance. En effet, après avoir créé le service de cardiologie en 2014, à sa tête Pr Hanane Zouzou, spécialiste en rythmologie, le CHU de Béjaïa a réussi à mettre en place le service de cardiologie interventionnelle. Ce dernier contient une salle de cathétérisme avec exploration hémodynamique dotée d’équipements de pointes, une salle d’ECG Holter et une salle d’exploration électro-physiologique et pacemaker. Les équipements de ce service sont acquis sur le budget de fonctionnement de l’année 2017 pour un montant de 15 milliards de centimes. Le service vient essentiellement pour répondre à un besoin vital dicté par la transition épidémiologique d’où les affections cardiovasculaires représentent 95 % des urgences médicales nécessitant un geste salvateur du praticien cardiologue. La cardiologie interventionnelle permet de réduire les risques de mort subite des affections dites cardio-vasculaires. À rappeler que le Pr Danoune Abdelmalek, Directeur Général du CHUB, lors de son installation le 27 novembre 2012, s’était engagé à créer les deux services jugés extrêmement importants, à savoir la cardiologie et la cardiologie interventionnelle. Depuis son installation, le Pr Hanane Zouzou, avec son équipe, ont déjà posé 41 pacemakers sur des patients de Béjaïa et ses environs en leur évitant ainsi le transfert aux CHU d’Alger et de Tizi-Ouzou. A signaler que ce centre de référence sera baptisé du nom du médecin Abdelkader Belabbes, natif de la ville de Béjaïa.

A. Gana