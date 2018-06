La brigade économique de la police enquête

Par DDK | Il ya 1 heure | 240 lecture(s)

Les éléments de la brigade économique relevant de la sûreté de Bouira ont investi, dans l’après-midi de jeudi dernier, les locaux de l’agence foncière de la wilaya.

L’opération entre dans le cadre d’une enquête sur une récente opération de vente de plusieurs lots de terrain pour la réalisation de promotions immobilières et individuels, sis à Harkat-ouest dans la périphérie de la ville de Bouira, a-t-on appris de sources proches de la direction de l’agence foncière. Selon les mêmes sources, c’est suite à plusieurs requêtes et plaintes formulées par des postulants à ce marché que les services de la police ont ouvert une enquête afin de faire la lumière sur ces attributions et sur les procédures suivies par la commission des marchés de l’agence foncière. Les mêmes sources ajoutent que les enquêteurs de la brigade économique soupçonnent la présence de plusieurs "fraudes dans les plis et dans les offres présentées par la commission des marchés" pour l’attribution de ces lots de terrains. Le directeur par intérim ainsi que plusieurs cadres et membres de la commission des marchés devraient probablement être convoqués par les enquêteurs au cours de cette semaine, ajoutent les mêmes sources. Pour rappel, un intérimaire au directeur a été placé à la tête de l’agence foncière de la wilaya, au mois de mai dernier, suite à la suspension provisoire du directeur de l’agence foncière par le wali de Bouira. Le directeur de l’agence foncière a été placé, le 18 avril dernier, sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction pour le chef d’inculpation d’abus de pouvoir.

Oussama K.