Les responsables de Béjaïa-littoral dénoncent

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

Les responsables de l'association Béjaïa-littoral, œuvrant pour la protection et la sauvegarde de la bande maritime de la wilaya de Béjaïa, en proie depuis plusieurs années au squat de toutes formes, ont dénoncé, dernièrement, via une déclaration rendue publique, «des menaces de mort» et affirment êtres «victimes d’intimidations». En effet, le président de l’association et son adjoint ont annoncé dans cette même déclaration qu’ils ont été victimes, la semaine dernière, de «cambriolage de leurs domiciles», lesquels ont même été «vandalisés». «Des sommes d'argents, des bijoux, des lap-tops et divers documents personnels et ceux appartenant à l'association Béjaïa-littoral ont été dérobés», a-t-on regretté. «Ce forfait s'apparente à un simple vol par effraction et violation de domicile (...) mais nous doutons fort, car cela est arrivé suite à notre récent passage sur Canal Algérie, au mois d’avril, où nous avons dénoncé avec fermeté les agissements de certains squatteurs et leurs relais qui ne cessaient de nous intimider, voire même nous menacer d'où des plaintes ont été déposées à l'encontre de certains récalcitrants. (...) On dérange tellement et le squat du littoral n'est pas un acte d'un individu mais l'œuvre de bandes bien organisées», a-t-on affirmé. Des enquêtes sont ouvertes respectivement par les services de la sûreté de wilaya et par la gendarmerie nationale pour identifier et arrêter les auteurs de ces forfaits. Pour rappel, l’APC de Toudja a procédé, fin avril et début mai derniers, à la démolition d’une centaine de constructions illicites, entre baraquements et cabanons, au niveau de la plage d'Oued Dass. Les autorités municipales de Toudja, annonçant avoir agi en application d’instructions «venues d’en haut», ont promis que cette opération touchera également les constructions en dur érigées illégalement sur la bande forestière surplombant le littoral Ouest de la wilaya de Béjaïa.

B. S.