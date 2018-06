Découverte de six casemates de terroristes

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

Six caches terroristes ont été découvertes et détruites par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), jeudi dernier, dans la wilaya de Bouira, a-t-on annoncé hier dans un communiqué du MDN, publié sur son site internet. Selon le même communiqué, cette nouvelle découverte intervient suite à une opération de ratissage. Le lieu exact de la découverte n’a, cependant, pas été mentionné par le MDN dans son communiqué : «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage, menée à Bouira/1ère RM, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 31 mai 2018, six (6) abris pour terroristes», lit-on dans le même document. À noter que cette importante découverte intervient au lendemain de l’explosion d’une mine de fabrication artisanale, près du village d’Ighil N’Ath Ameur, dans la commune d’Ahnif, au Sud-est de la wilaya de Bouira. Pour rappel, l’explosion, enregistrée durant la soirée de mardi dernier, a provoqué de graves blessures à un jeune de 28 ans. Ce dernier a été amputé d’une partie de son pied droit, au niveau de l’hôpital de Lakhdaria. Juste après cet incident, une importante opération de ratissage a été déclenchée par plusieurs détachements de l’Armée, au niveau de plusieurs zones limitrophes du lieu de l’explosion.

Bachir A.