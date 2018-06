278 individus arrêtés en un mois

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

La lutte contre la criminalité dans la wilaya de Boumerdès a permis l’arrestation de 278 individus impliqués dans près de 200 affaires durant le mois d’avril dernier. Selon le bilan de la police judiciaire, 43 des inculpés sont placés sous mandat de dépôt, cinq mis sous contrôle judiciaire, 50 ont fait l’objet de citation directe, alors que les autres se sont vus transférés leurs dossiers aux instances judiciaires compétentes. Au volet des crimes économiques, la PJ a traité 46 affaires impliquant 45 individus, dont 11 ont été placés sous mandat de dépôt. Outre cela, 642 g du kif traité et 396 comprimées de psychotropes ont été saisis durant la même période, dans le cadre de la lutte contre la drogue, où 63 individus furent arrêtés dont 22 sont placés sous mandat de dépôt. La police judiciaire a traité 35 affaires liées à la lutte contre la drogue. En sus de cela, 152 individus impliqués dans des affaires de la sécurité publique, agression d’autrui ont été arrêtés durant le mois d’avril dernier, dont 16 femmes et deux ressortissants étrangers. Dans la lutte contre la cybercriminalité, la police a enregistré un seul cas où elle a arrêté un individu accusé d’apologie au terrorisme et qui est lacé sous mandat de dépôt par les instances judiciaires.

Y. Z.