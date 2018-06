Zidane, le Qatar, l’EN et la caméra cachée !

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

Depuis son retrait du Real Madrid, bien que le concerné ait confié qu'il comptait prendre du repos avant de songer à quoi que ce soit, l'avenir de Zidane fait les choux gras des médias.

Logiquement, nombreux sont ceux qui ont fait le raccourci pour le placer avant l'heure à la tête des Bleus. Normale anticipation du reste. à quoi peut-il bien aspirer de mieux après avoir tout gagné avec le Real ? L'équipe de France paraît, en effet, l'étape suivante la plus plausible, d'autant plus qu'il ne s'est jamais caché cette envie, cet objectif que tous, du reste, voient d'un bon oeil, en France comme ailleurs. Sauf que ceux qui le connaissent de près ne le voient pas à une telle mission aussi tôt. Youri Djorkaeff, son ami et coéquipier dans la légendaire équipe de 1998, ne doute pas lui non plus que tôt ou tard Zizou drivera bien les Tricolores, mais pas avant quelques années. Pour le moment présent, il le voit bien rebondir dans un autre club aussi présent sur la scène continentale que le Real. Il le voit mal attendre les regroupements à Claire Fontaine à l'occasion. Il considère qu'il a encore besoin du banc de touche, du terrain et du vestiaire au quotidien. Et puis, avant-hier, il y a eu Noël Le Graët qui a coupé court au suspense, du moins sur cette piste des Bleus. «Le problème ne se pose pas actuellement», a tranché le président de la Fédération française de football, alors qu'il était interrogé sur une éventuelle nomination future de Zidane à la tête de l'équipe de France. «Si Didier Deschamps s'en va dans dix ans, on verra», a déclaré le patron de la FFF lors d'une conférence de presse en marge de l'assemblée générale de l'instance à Strasbourg. «Il faut toujours des circonstances, on ne devient pas entraîneur comme ça (...) L'option Didier Deschamps est réelle jusqu'à 2020 et au-delà». Et d'ajouter que «Zidane peut demain signer à la Juve, je n'en sais rien. On a tous été surpris (par son départ du Real jeudi, ndlr), moi non plus je n'étais pas dans la confidence. Mais si vous voulez créer un débat Didier - Zizou, ce n'est pas sérieux. On démarre une Coupe du monde, Didier je l'ai fait signer au moins jusqu'à 2020 et heureusement. Il vaut mieux qu'il soit pleinement sécurisé», a-t-il ajouté avec cette franche intention de protéger son coach au moment où une certaine appréhension s'est emparée des Bleus à la veille de la campagne russe. à vrai dire, si la mise au point de Le Graët a eu le mérite de mettre un point à la probabilité Zizou en bleu blanc rouge, en revanche elle rajoute à cette rumeur qatarie lancée par l'homme d'affaires égyptien Naguib Sawiris. Sur la place de Paris, la rumeur enfle même de plus en plus surtout que le concerné a déjà eu à travailler pour ce pays dont il a promu l'image et même grandement contribué à sa victoire pour l'accueil du Mondial 2022. Les médias français, qui ont relayé un twit du milliardaire égyptien proche des Qataris, font état d'une offre monstrueuse de 200 millions d'euros pour cocher justement l'équipe du Qatar en prévision de ce Mondial que le pays abritera. Mais c’est là une information non confirmée ni infirmée par le principal concerné. Du coup, tout le monde y va de sa version. Hier, il s’en est trouvé même certains canaux algériens qui font état de contacts entamés par Zetchi en vue de le faire succéder à Madjer. Caméra cachée sans doute ! C’est en vogue chez nous en ce mois de Ramadhan…