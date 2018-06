L’ANCA parle d’une hausse de 30%

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), les points de vente informelle ont connu une augmentation de 30%, depuis l’entame du Ramadhan. En dépit des dispositifs mis en place par les autorités concernées, afin de venir à bout de ce phénomène, plusieurs points de vente illégale ont fait leur apparition, notamment depuis l’arrivée du Ramadhan. Des espaces commerciaux constatés, d’ailleurs, à travers la capitale, où plusieurs vendeurs de l’informel squattent les trottoirs pour étaler leurs marchandises. Selon le président de ladite association, El Hadj Tahar Boulenouar, ces points de vente illicites concernent, essentiellement, l’alimentation générale, les gâteaux et les vêtements. Suite à la prolifération de ce phénomène, qui ne cesse de gangréner l’économie nationale, M. Boulenouar a chargé les services des APC. «Ces derniers, a-t-il expliqué, ne font rien pour mettre un terme à ces points de vente illicite. L’éradication des marchés informels n’est pas du ressort du ministère du Commerce, mais plutôt des APC», faisant état de l’existence de 500 points de vente illégale au niveau national. Boulenouar a également mis l’accent sur l’absence de marchés de proximité, qui encourage davantage les commerçants à exercer leurs activités dans la sphère informelle. «Les APC doivent mettre en place plus de marchés de proximité au niveau national, afin d’aller vers l’éradication de ce phénomène», a-t-il préconisé. Il est utile de souligner que le nombre des marchés informels éradiqués jusqu'à fin novembre 2017 a atteint 1 050 sur les 1 453 recensés en 2012, avait rapporté l'APS auprès de la direction de la régulation et de l’organisation des activités auprès du ministère du Commerce. Pour rappel, le ministère de l’Intérieur avait lancé en août 2012, en collaboration avec le ministère du Commerce, une large opération d’éradication de ces points de vente. En parallèle, de nombreuses mesures destinées à la résorption de ce commerce illégal ont été prises, dont la réalisation de marchés de proximité et couverts. Ainsi, une enveloppe de 12 milliards de DA a été dédiée à la réalisation de 784 de ce genre d’espaces, relevant du ministère de l’Intérieur.

Samira Saïdj