1 057 interventions effectuées

Pas moins de 1 057 interventions ont été opérées par les agents de contrôle et de lutte contre la fraude commerciale à Boumerdès, durant les premiers jours du mois sacré. Ces sorties sur terrain ont permis la saisie de 2,4 tonnes de fromage avarié dans la localité de Hamadi, à l’ouest de la wilaya. Selon un communiqué de la direction du commerce, ces quantités de fromage avarié ont été destinées à être recyclées. Le même document précise que le gérant de la fromagerie a fait l’objet d’une poursuite judiciaire. Les cas de violations ne se limitent pas à cette fromagerie, car les services de commerce de la wilaya ont enregistré 145 fraudes contre les pratiques commerciales ainsi qu’une centaines d’autres cas contre le consommateur. Le mois de Ramadhan est connu pour être la période propice à tous les zèles de commerçants et autres patrons d’entreprises de fabrication de produits agroalimentaires. C’est pour cela que la direction de commerce redouble d’efforts et de brigades afin de limiter et de lutter contre les pratiques déloyales et pouvant porter atteinte à la santé publique. En effet, pas moins de 50 brigades y ont été mobilisées pour contrôler l’activité commerciale à l’échelle de la wilaya. En plus de ce dispositif, un autre est prévu pour la sécurisation du consommateur durant la saison estivale. Parallèlement, des contrôles réguliers contre la fraude commerciale sont opérés au niveau des barrages de contrôle de la Gendarmerie nationale, où certaines fraudes, à l’exemple des activités commerciales sans registre de commerce ou la commercialisation de produits sans facturation, y ont été ainsi découvertes.

Y. Z.