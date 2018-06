«La fuite du barrage a été réduite à 4 000 m³/jour»

Par DDK | Il ya 20 minutes | 2 lecture(s)

La fuite enregistrée au niveau des vannes du barrage Taksebt est passée de 23 000 m³/jour à 4 000 m³/jour actuellement.

C’est ce qu’a confié la directrice du barrage, Mme Sonia Alik, hier à La Dépêche de Kabylie, précisant que la fuite en question n’est pas dans le corps lui-même du barrage, mais au niveau des vannes. La fuite initiale, affirme la responsable, a été estimée à 23 000 m³/jour. «Il y a un problème d’étanchéité du barrage et un autre au by-pass de la vanne. La fuite majeur est à ce niveau», expliquera la même responsable. Et de préciser : «On a procédé au bétonnage du by-pass», affirmant que la fuite a été réduite à 4 000 m³/jour. Pour réduire davantage ce volume et venir à bout du problème, la responsable fait savoir que l’on procédera à la mise en place d’un «ballon pour obturer et traiter le problème d’étanchéité». À cet effet, le cahier des charges a été préparé en attendant de passer incessamment au choix de l’entreprise qui se chargera des travaux. Actuellement, le niveau du barrage, estimé «considérable», est à 76%. Un taux, dira-t-elle, «qui est en train d’augmenter quotidiennement, notamment après les pluies de ces derniers jours (…) Rien que pour la journée d’aujourd’hui (hier, Ndlr), 777 000 m³ ont renforcé la ressource». La directrice, optimiste, annonce que pour cette saison estivale, «il n’y aura pas de pénurie d’eau dans la wilaya de Tizi-Ouzou». L’apport annuel moyen du barrage est de 196 millions m³. «Ce volume n’a pas été atteint l’année dernière ni l’année en cours, pour le moment», informera-t-elle. La responsable souligne qu’il y a un déficit en apport qui s’ajoute au fait que l’eau potable pompée du barrage a été puisée des réserves. Ce qui explique la baisse du niveau du barrage, particulièrement l’année dernière, ayant atteint un seuil jamais enregistré, a avoué le responsable. Pour cette année, «les apports qu’on a reçu doivent non seulement satisfaire la demande, mais aussi relever le niveau du barrage», prévoit-elle.

Kamela Haddoum