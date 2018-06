Un réseau international de trafic de véhicules démantelé

Par DDK | Il ya 20 minutes | 2 lecture(s)

La brigade de recherche et d’investigation (BRI) de la sûreté de wilaya de Bouira vient de réussir un important coup de filet dans le milieu de vol et de trafic des véhicules. En effet, un dangereux réseau international et national spécialisé dans le vol de véhicules, le trafic et la falsification de documents officiels vient d’être démantelé par les services de la BRI de Bouira. Composé de pas moins de 58 éléments, le réseau criminel agissait dans plusieurs wilayas du pays et aussi au niveau de certains pays européens, notamment en France et en Allemagne. Selon le commissaire Laimeche Rabah, chef de service de la police judiciaire de Bouira, c’est suite à plusieurs mois d’investigation et d’enquête que les éléments de la BRI ont réussi à démanteler ce réseau et à saisir pas moins de 18 véhicules avec des documents trafiqués. Concernant le mode de fonctionnement de ce réseau, le même responsable a assuré que chacun des 58 membres du groupe était chargé d’une mission précise, à commencer par l’achat du véhicule dans un pays étranger, son importation et son introduction sur le sol algérien, la falsification des documents officiels pour la circulation du véhicule, le changement de la wilaya afin d’éviter les soupçons et, enfin, sa mise en vente dans différents marchés pour les véhicules d’occasion. M. Laimeche a assuré, également, que parmi les 58 mis en cause, figurent des cadres des collectivités locales dans plusieurs wilayas du pays, (mairies et daïras) qui s’occupaient de la falsification des cartes grises de ces véhicules, et aussi des techniciens spécialisés dans le trafic des numéros des châssis des véhicules, d’autres individus s’occupaient de la vente et de la commercialisation des véhicules en question. Toujours selon les déclarations de l’officier de police, pas moins de 18 véhicules touristiques ont été récupérés et saisis par les éléments de la BRI dans les wilayas de Bouira, Béjaïa, M’sila, Alger, Oran, Chlef, Bordj Bou-Arreridj Bouira et Ouargla. Six véhicules sont de marque Mercedes, six de marque Peugeot, cinq de marque Renault et enfin un seul véhicule de marque Volkswagen. Certains de ces véhicules ont été même revendus sur le marché d’occasionne : «Suite à des renseignements faisant état de cette activité illégale, nos éléments ont déclenché une enquête approfondie qui a touché plusieurs secteurs et wilayas. À l’issue de cette opération, nous avons pu récupérer 18 véhicules touristiques de marques différentes et interpelés 58 personnes, qui sont tous impliquées dans ce trafic à grande échelle. Certains véhicules ont été importés par des particuliers dans le cadre touristique, alors que d’autres ont été importés dans le cadre de la contrebande ou volés. Tous les documents et châssis des véhicules ont été falsifiés et trafiqués avec la complicité de certains cadres au niveau de certaines communes, pour qu’ils soient revendus sur le marché d’occasion», a-t-il déclaré, hier, à l’issue de la présentation de la saisie qui s’est effectuée au niveau du siège de la BRI à Bouira. Le commissaire Laimeche a aussi avancé que les membres de réseau, âgés entre 22 et 50 ans, ont été tous présentés devant le procureur de la République auprès du tribunal de Bouira, qui les a placé sous mandat de dépôt pour les chefs d’inculpation de constitution d’un réseau international de malfaiteurs, contrebande internationale, détournement de fonds, falsification de documents officiels, faux et usage de faux, fausse déclaration aux services de la douane, abus de pouvoir et falsification de cachets officiels.

Oussama Khitouche