Un mort et deux blessés dans un accident sur la RN8

Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été blessées, avant-hier samedi, dans un accident de la circulation, survenu sur la RN8, près de la commune de Sour El-Ghozlane, au Sud de la wilaya de Bouira. Selon des sources locales, l’accident s’est produit suite à une collision entre deux véhicules touristiques, à quelques minutes de la rupture du jeûne. Le conducteur de l’une des deux voitures, un jeune âgé de 28 ans, a trouvé la mort sur le coup et deux autres passagers ont été grièvement blessés. Les trois victimes ont été transportées par la Protection civile vers l’hôpital de Sour El-Ghozlane, alors qu’une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de ce drame.

O. K.