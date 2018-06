Le CHU célèbre la Journée mondiale sans tabac

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Sous le thème «Le tabac et les cardiopathies», le CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou a célébré, hier, la Journée mondiale sans tabac, au niveau de l’amphithéâtre de cette unité. Plusieurs médecins de différentes spécialités de l’institution ont intervenu lors de ce rendez-vous. Ces communications traitaient des maladies et des effets néfastes liés au tabagisme. Pour les intervenants de cette journée, «Plus de 23 maladies sont liées au tabac. Il s’agit, entre autres, du cœur, de l’utérus, l’ovaire, les cancers des poumons, des testicules, du pancréas…». En effet, le tabagisme, avec ses deux formes active et passive, est la première cause de mortalité au monde, selon ces spécialistes. Pour le Pr R. Abellaziz du service de pneumo-phtisiologie du CHU de Tizi-Ouzou, «90% des cancers du poumon est dû au tabac. C’est-à-dire, 9 malades sur 10». Et d’ajouter: «Les fumeurs meurent 10 ans plus tôt que les non-fumeurs». Abordant les effets néfastes du tabac sur une grossesse, l’orateur soulignera que le tabagisme retarde la croissance, provoque des fausses couches et des accouchements prématurés. Intervenant sous le thème «Le tabagisme passif», le Dr Kh. Bennahmane dira, «la fumée du tabac contient 4 000 produits chimiques, et 50 produits parmi-eux sont cancérigènes. Le risque de maladie chez l’enfant de père fumeur est de 20%. Il est de 28% quand c’est la mère qui fume et de 52% chez les deux parents fumeurs». Pour le Pr Bennahmane, l’interdiction de fumer dans les lieux publics est une exigence de l’heure. D’autant plus qu’un décret exécutif de 2001 existe déjà en Algérie. Intervenant sur «Le tabac et les maladies respiratoires», le Dr A. Hameg considère que «La fumée du tabac est un cocktail de produits toxiques et la nicotine est une drogue légalisée. Elle atteint le cerveau en 8 secondes seulement», et d’ajouter «La bronchite chronique est très fréquente chez les fumeurs, et elle aboutit à une détérioration progressive de la fonction respiratoire». «Les effets néfastes du tabac sur les vaisseaux sanguins» était le sujet choisi par Le Dr M. Ait Said pour aborder les méfaits du tabac sur le cœur. «Le principal coupable, dans la fumée, est le monoxyde de carbone qui affiche une très grande affinité pour l’HB, ce qui a pour conséquence une diminution de la capacité de transport de l’oxygène du sang », explique-t-elle. Pour étayer ses propos, elle énumère les complications vasculaires du tabac. Elle cite, entre autres «Les accidents coronariens qui sont responsables des IDM des sujets de moins de 50 ans. Ils multiplient par deux l’influence des autres facteurs de risque CV (HTA. hypercholestérolémie, et que la responsabilité du tabac est majeure dans les accidents aigus en raison de son action thrombogène, vasoconstrictrice et arythmogène. Le risque d’IDM concerne aussi le tabagisme passif avec une augmentation de 24% du risque pour une exposition de 7H/semaine». L’oratrice termine sa communication avec une note d’optimisme et d’espoir pour ceux qui veulent se séparer de cette cigarette, en disant que «Arrêter de fumer fait dégringoler rapidement votre risque cardiovasculaire. Un an après la dernière cigarette, le risque d’un accident vasculaire cérébral redevient celui d’un non fumeur. Deux ans après, le risque d’infarctus diminue de 50%. Dix ans après, l’espérance de vie est équivalente à celle d’un sujet qui n’a jamais fumé». Enfin, elle révèle qu’ «après un infarctus, l’arrêt du tabac réduit de 50% le risque de récidive».

Farida Elharani