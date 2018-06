«Temmar promet 500 unités pour Béjaïa»

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Le député de Béjaïa Khaled Tazaghart (Front El Moustakbal) a annoncé avoir été reçu, samedi dernier, par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.

Selon Khaled Tazaghart, ce conclave a porté sur la problématique du logement (tous types confondus) à Béjaïa, révélant l’«octroi», par le ministre de l’Habitat, d’un quota de 500 unités dans le cadre du FONAL, au profit de la wilaya. En effet, sur sa page Facebook, le député du Front El Moustakbal soulignera : «Sur ma demande, j’ai été reçu le samedi 2 juin 2018 à 13h00 par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar. La discussion s’est déroulée essentiellement sur le manque flagrant qu’enregistre la willaya de Béjaïa dans le logement tous types confondus (rural, LPA et autres) et les souffrances des citoyens dans les zones rurales et montagneuses. Monsieur le ministre a montré une grande disponibilité à aider notre willaya et a annoncé sur place l’octroi de 500 logements de type rural pour notre wilaya». Tazaghart a également informé que la prochaine visite du ministre de l’Habitat à Béjaïa interviendra juste après la fête de l'Aïd. Rappelons, par ailleurs, qu’en matière de programmes de logements dans sa globalité, Mazen Sendakli, directeur du logement de la wilaya de Béjaïa, a souligné, au mois de janvier dernier, que 28 750 unités LPL ont été accordées à la wilaya : 15 261 ont été achevées, 12 558 en cours et 931 à l’arrêt pour diverses raisons. Parmi les logements achevés, 7 000, y compris ceux des autres segments, n’ont pas été livrés à cause de la non-finalisation des opérations VRD. «Pour leur livraison, nous avons demandé une enveloppe financière et nous venons de recevoir 920 millions de dinars, spécialement pour la réalisation des VRD des logements sociaux», avait-il indiqué. Pour ce qui est de l’habitat rural, le même responsable avait fait état d’un quota exceptionnel, puisé du reliquat d’autres wilayas, probablement d’un millier d’aides.

Rachid Z.