Rencontre de sensibilisation

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Tizi-Ouzou, en collaboration avec le département d’économie de l’université Mouloud Mammeri, a organisé, hier, une journée de sensibilisation sur «L’intérêt et la contribution des conseils interprofessionnels et associations dans le développement de l’agriculture dans la wilaya». La rencontre s’est déroulée au niveau du Centre des loisirs scientifiques (CLS), en présence d’élus de conseils interprofessionnels, d’associations, de responsables de subdivisions, de l’ITMAS de Boukhalfa et de la chambre de l’agriculture. Intervenant à l’ouverture de la rencontre, le DSA de la wilaya, M. Laib Maklouf, dira : «Dorénavant, l’université sera la locomotive de notre secteur, un partenaire incontournable qu’on doit consulter pour booster le développement de toutes les filières agricoles dans un cadre bien organisé». Il poursuivra : «L’objectif principal de cette rencontre est de booster les coopératives et les associations agricoles existantes et les accompagner par des scientifiques, afin de les développer chacune dans sa filière. Nous voulons aussi identifier et écarter les problèmes, notamment les dysfonctionnements et les maladies qui freinent leur travail». Et de rappeler : «Au moins douze conseils interprofessionnels ont été crées lors de des précédentes rencontres organisées par la DSA». M. Kouraba Karim, chef du service foncier et investissement au niveau de la DSA, dira : «Il est essentiel de créer dans chaque conseil une coopérative agricole de wilaya, ou de région, afin de valoriser les produits de terroir dont l'olivier et l'huile d'olive». Et de souligner «le rôle que peuvent jouer ses associations et ses coopératives agricoles dans le développement du secteur dans son aspect organisationnel». «Il faut également travailler plus sur la qualité de nos produits et sur leur rendement, pour subvenir aux besoins du marché local et national».

Nadia Rahab