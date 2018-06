La nouvelle gare maritime opérationnelle le 21 juin

Par DDK | Il ya 30 minutes | 119 lecture(s)

L’inauguration officielle de la nouvelle gare maritime de Béjaïa coïncidera avec l’arrivée du premier bateau de voyageurs en provenance du port de Marseille, soit le 21 juin prochain.

Ce sera au titre de la saison estivale 2018, a annoncé le P-DG de l’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB), Achour Djeloul. La mise en service de cette nouvelle infrastructure permettra d’accueillir, dans de bonnes conditions, pas moins d’un million de passagers et 100 000 véhicules, a affirmé le même responsable. «Cette nouvelle infrastructure va inévitablement améliorer les conditions d’escale et d’accueil des passagers et le transit de leurs véhicules», lit-on dans une déclaration publiée par l’EPB de Béjaïa sur son site web. Lancés en 2013 pour un montant de 4,5 milliards de dinars, puisés sur fonds propres de l’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB), les travaux de ce projet d’envergure ont dépassé le taux de réalisation de 95%. Les grands ouvrages ont été achevés et il ne reste que des travaux de finition. Prévue l’année dernière, l’inauguration de cette nouvelle gare maritime a été reportée à cause d’un déficit en moyens humains et matériels, ce qui a entraîné une baisse du rythme des travaux, confiés à l’entreprise publique Batimetal. L’EPB, décidée de mettre en service cette infrastructure à l’occasion du lancement de la saison estivale 2018, a fait recours à une douzaine d’opérateurs nationaux pour s’occuper du revêtement du sol et des façades, des revêtements en résine pour les parkings, des aménagements extérieurs et de l’éclairage. La nouvelle gare maritime, répondant aux normes internationales, accueillera, donc, les passagers dans des conditions très favorables à même d’assurer un transit paisible aux voyageurs, a-t-on promis. Les délais d’embarquement et de débarquement seront considérablement réduits. L’objectif tracé par l’EPB à la faveur de l’ouverture de cette nouvelle infrastructure portuaire est le transit d’un car-ferry en moins d’une heure.

La navette Alger - Béjaïa suspendue

Inaugurée le 14 d’octobre 2015, la desserte maritime Alger - Béjaïa ne sera pas disponible cette année, a indiqué le P-DG de l’EPB. La raison de cette suspension est liée à la non-rentabilité de cette navette, a-t-il expliqué. Pour rappel, cette dernière était assurée par un navire de type «NGV», baptisé « Séraïdi », relevant de l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV). Long de 38 mètres sur 7 mètres de largeur, le «Seraïdi » a une capacité d’accueil de 206 passagers. La durée de la navette entre Alger et Béjaïa était de 4 heures environ. En 2016, une halte de 15 minutes était observée au port d’Azeffoun, dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

B. S.