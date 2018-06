Descente sur le marché de la sardine

Par DDK | Il ya 32 minutes | 77 lecture(s)

Hier, une panique indescriptible s’est emparée des poissonniers officiant au niveau du marché hebdomadaire de M’Chedallah. Et pour cause : les contrôleurs des prix et de la répression des fraudes de l’inspection du commerce de la même ville, accompagnés du vétérinaire de la subdivision agricole locale et d’éléments de la Gendarmerie nationale, ont opéré des contrôles inopinés dans ledit souk, qui se sont soldés par la saisie de toutes les caisses de sardines mises en vente. Les griefs retenus contre les poissonniers se rapportent à la vente de cette denrée périssable au-delà de 10 heures, horaire de fin de commercialisation de ce produit de large consommation, fixé par la réglementation en vigueur. Les contrôleurs, arrivés vers 10h30, ont tancé de façon virulente les poissonniers, qui, comme assommés, étaient pris au dépourvu, ne réalisant pas ce qui leur arrivait. Au total, ce sont quatre vendeurs de sardines qui ont été contrôlés et verbalisés. Si certains poissonniers ont accepté le «verdict» sans opposer une grande résistance, d'autres, en revanche, ont exprimé leur colère en tentant de convaincre les contrôleurs et surtout le vétérinaire que les sardines vendues étaient «fraîches». Cependant, le vétérinaire, qui ne l'entendait pas de cette oreille, a rétorqué que l'état des poissons, exposés à la vente sous une chaleur suffocante, frisait l'avarie. Les contrôleurs, avant de saisir les marchandises, avaient aspergé les caisses de sardines avec du grésil, pour détruire les produits, qui seront, par la suite, mis dans des sacs noirs. A rappeler que la semaine dernière, c'étaient aux bouchers officiant au niveau de ce même marché de recevoir les contrôleurs, qui ont, là aussi, procédé à des saisies. Les contrevenants vendaient à l'air libre de la viande rouge, alors que la réglementation stipule que tout boucher doit équiper sa boutique de présentoirs frigorifiques, dans lesquels doit être mise en vente la viande. A l’issue de cette opération, cinq bouchers ont été convoqués à l'inspection du commerce de M'Chedallah.

Y Samir.