Quand des jeunes bénévoles relèvent le défi…

Il est vrai que le tronçon de l’autoroute Est-Ouest, entre les villes de Bouira et Lakhdaria, sur plus de 40 km, est surtout connu pour ses accidents mortels, ses carambolages spectaculaires et ses embouteillages monstres, mais avec ce mois de Ramadhan, une louable initiative pourrait lui faire changer de réputation.

En sus du caractère caritatif que revêt l’action entreprise par ce groupe de jeunes bénévoles qui se sont engagés à tenir le restaurant «Iftar» depuis le début du mois de carême, il y a une sorte de défi que ces derniers tiennent à relever ; réduire considérablement le nombre d’accidents dont ce tronçon est habituellement le théâtre. Ainsi et pour la deuxième année consécutive, le restaurant «Iftar de l’autoroute Est-Ouest» s’est installé au niveau de l’échangeur de la commune de Kadiria, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira. Initié et géré par de jeunes bénévoles de cette commune, ce restaurant est probablement le plus grand «resto Iftar» sur les routes de la région, puisque, selon les affirmations des jeunes bénévoles, plus de 1300 repas complets sont servis au quotidien au profit des automobilistes et autres usagers de l’autoroute. Toujours selon les jeunes bénévoles, et comme à la première édition de l’année dernière, ce restaurant repose à 100 % sur le bénévolat des jeunes de Kadiria, et fonctionne grâce aux dons des bienfaiteurs de la région. Une répartition des tâches (ravitaillement, restauration, transport, nettoyage, entretien, sécurité…) est établie et respectée à la lettre par ces jeunes bénévoles, venus en grand nombre de l’ensemble des quartiers de Kadiria. Mercredi passé, nous avons été à ce restaurant pour vous recueillir l’ambiance qui y règne ainsi que quelques impressions des nombreux automobilistes servis ce jour-là.

Une organisation parfaite

Mercredi soir vers 18h, nous avons été accueillis par Mahdi, ou le «chef» comme l’appellent les jeunes bénévoles de ce restaurant. Mahdi, jeune universitaire, est, comme il le dit d’ailleurs, l’initiateur de cette action. Il nous apprendra qu’il a commencé presque seul, dès le mois de Ramadhan 2015, à se déplacer à pied de son quartier vers l’échangeur de l’autoroute, à l’heure de rupture du jeûne, pour distribuer des repas chauds aux automobilistes. Mahdi ajoute, que ce n’est qu’en 2017, qu’il a décidé de se lancer dans ce projet caritatif avec l’aide de jeunes bénévoles de son quartier. Cette année et avec l’obtention de l’autorisation des services de la wilaya, le restaurant a été installé sur une superficie de plus de 1500 M2 et offre tout l’espace et les commodités aux automobilistes qui s’arrêtent en grand nombre, pour prendre un repas chaud. «Il s’agit d’un simple acte citoyen. Tous ceux que nous avons contactés se sont engagés avec nous, et essayent de nous aider comme ils peuvent. Ce tronçon de l’autoroute est connu pour ses accidents mortels et la conduite y est d’autant plus dangereuse pour les conducteurs qui font carême, particulièrement à quelques minutes de la rupture du jeûne. Leur offrir un lieu de halte pour se reposer et un repas pour se restaurer et surtout pour leur éviter des risques certains qu’ils auraient pris pour tenter, comme c’est souvent le cas, de rentrer à l’heure de la rupture du jeûne, ce qui se solde souvent par des malheurs», affirme Mahdi, avant d’assurer que l’ensemble des riverains de Kadiria, contribuent au bon fonctionnement de ce restaurant de solidarité. Mahdi nous apprend que tout le matériel utilisé dans ce restaurant, vient des citoyens de cette commune ; les tentes qui l’abritent, les chaises, les tables, les ustensiles, en plus des plats préparés dans un restaurant du centre-ville. Le propriétaire dudit restaurant, a d’ailleurs dédié son local et mobilisé ses travailleurs au profit de ce restaurant pendant tout le mois de Ramadhan. «Tout le matériel que vous voyez ici, nous a été fourni par les riverains de Kadiria. Chacun a donné ce qu’il peut, même une simple cuillère. Une énorme chaine de solidarité s’est créée grâce à la disponibilité généreuse de nos concitoyens. Tentes, tables et chaises ont été mises à notre disposition par un particulier, ainsi que tout le matériel qu’on utilise sur place. Les repas sont préparés au niveau de Kadiria, dans un restaurant entièrement dédié à notre entreprise, et le transport de ces plats jusqu’ici est assuré par d’autres citoyens bénévoles», précise encore Mahdi. En matière d’organisation, notre interlocuteur affirme qu’un planning strict a été mis en place, à l’approche du mois de Ramadhan, et que le restaurant fonctionne avec la parfaite coordination de plusieurs équipes. 50 jeunes bénévoles sont chargés d’installer les tables, les chaises et tout le nécessaire pour le service. Une autre équipe se charge de l’acheminement des plats jusqu’au restaurant à bord de plusieurs véhicules utilitaires. 50 autres bénévoles, sont chargés de l’accueil des automobilistes, du service et du nettoyage. Un dernier groupe de 50 autres jeunes est chargé, d’intercepter, orienter et organiser le stationnement des automobilistes sur les deux voies de l’autoroute. Mahdi précise, que la brigade de la gendarmerie nationale de Kadiria, contribue également dans cette organisation, notamment, en déployant des dizaines de gendarmes en tenues sur les lieux et sur l’autoroute, pour orienter les automobilistes et garantir leur sécurité. Le planning prévoit le changement au quotidien des équipes, sauf les coordinateurs qui demeurent permanents. «L’activité ne s’arrête presque jamais sur le site. Les jeunes bénévoles sont répartis par équipes dont chacune a un rôle précis, qu’elle doit accomplir convenablement et dans des délais précis. Pour garantir le dynamisme dans notre action, des changements s’opèrent quotidiennement et, pour assurer une bonne cohésion, chaque service est assuré par des jeunes issus du même quartier. En gros nous sommes plus de 200 personnes mobilisées. Tous les jours, nous commençons à 10h du matin et nous finissons à l’aube. Les défaillances ou manquements de l’année dernière, notamment en matière d’organisation, ont été relevés et traités, c’est pour cela que tout fonctionne parfaitement cette fois. Chacun a sa tâche et a la responsabilité de s’en acquitter convenablement. Les coordinateurs très rigoureux dans leur travail, assurent quant à eux d’autres tâches», nous dira Mahdi avec l’assurance d’un grand chef.

Un esprit de solidarité très chaleureux

Après 19h, moins d’une heure avant la rupture du jeûne, les premiers automobilistes et camionneurs commencent à s’arrêter près du restaurant. Ils sont, tout de suite, pris en charge par les jeunes bénévoles qui les guident et les aident à stationner. Certains étaient en famille. Vers 19h 30 déjà, toutes les places étaient occupées. Les gendarmes, toujours là, veillent à l’ordre et la sécurité. Vers 19h 40, un bus de voyageurs, assurant la desserte Alger-Biskra avec plus de 50 personnes à bord, s’arrêta au niveau du site. Les organisateurs réussirent à les installer en quelques minutes, malgré le manque de place. «Il est hors de question qu’ils repartent sans manger, même s’il faut les emmener chez nous à Kadiria», nous dira Mahdi. A quelques minutes de la rupture du jeûne, tout est prêt. Les automobilistes sont tous installés et les repas servis. Les équipes du service sont restées sur le qui-vive, en prévision de l’arrivée d’autres automobilistes. «Parfois nous assurons deux services. Certains automobilistes arrivent en retard. Le premier jour, un accident à hauteur de Lakhdaria avait bloqué les voyageurs pendant plusieurs heures. En tout cas, nous assurons le service jusqu’à 23h, heure à laquelle nous nous mettons, nous, à table», affirme un jeune bénévole. 19h 50, l’appel à la prière résonne sur Kadiria autorisant à manger. Au menu, chorba-frik, Tajin Zitoun, salade, dessert (fruit) et zlabiya, de quoi se croire chez soi ou dans un restaurant de luxe. Au total ce jour-là, pas moins de 1300 repas ont été servis. Tous les hôtes ont salué le dévouement et l’amabilité de ces braves jeunes. C’est le cas de Aami Rabah, originaire d’Alger et qui travaille pour une société de transports privée, sur l’axe Alger-Constantine : « Comme l’année dernière, je m’arrête à ce restaurant. Cette halte réunit des citoyens de presque toutes les wilayas. On y est bien servis, bien accueillis par ces jeunes et l’ambiance est très conviviale. Tous ces jeunes sont vraiment à féliciter pour leur gentillesse et leurs sacrifices. Figurez-vous, que la majorité parmi eux, ne rompent le jeûne qu’à la fin du service, qui intervient des fois plus de deux heures après l’Adhan», nous dira Aami Rabah. Vers 20h 30, le service est presque terminé et les automobilistes commençaient à reprendre la route. C’est un honneur et un bonheur de voir partir tout ce monde avec le sourire accompagnant les remerciements, visiblement contents et satisfaits de l’accueil et de la générosité de leurs jeunes frères, ces jeunes bénévoles de Kadiria.

