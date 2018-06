688 logements sociaux attribués dès lundi prochain

Par DDK | Il ya 5 minutes | 3 lecture(s)

La wilaya de Bouira lancera, à partir de lundi prochain (11 juin), l’opération de remise des clés au profit de 688 bénéficiaires de logements sociaux, à travers plusieurs communes de la wilaya.

En effet et selon un communiqué de la wilaya, les bénéficiaires seront convoqués, dès lundi prochain, afin de récupérer les clés de leurs nouveaux appartements. La liste des 688 bénéficiaires a été vérifiée et validée par la commission des recours de la wilaya, précise le même communiqué. Cette opération de relogement sera suivie d’autres opérations d’attribution de logements sociaux qui toucheront l’ensemble des communes de la wilaya : «À l’occasion du 27e jour du mois de Ramadhan et dans le cadre du programme d’amélioration de la situation sociale des citoyens, une opération partielle de distribution de logements sociaux est retenue. Sur instruction du wali de Bouira, M. Mustapha Limani, la direction de l’OPGI remettra les clés de 688 logements sociaux aux bénéficiaires figurant dans la liste publiée, vérifiée et confirmée», lit-on dans le communiqué de la wilaya. Concernant la répartition de ces logements, les services de la wilaya avancent que 168 logements seront attribués au niveau de la commune de Bouira, 70 logements au niveau de la commune d’Aït Laâziz, 90 logements à Aomar, 50 unités au niveau de la commune de Taghzout, 50 logements à Raouraoua, 50 logements à Bechloul, 160 logements sociaux seront attribués au niveau de la commune de Bir Ghbalou, 27 à Ain Bessem et, enfin, 23 logements à Bouderbala. Par ailleurs, pas moins de 646 autres logements sociaux seront attribués dans la commune de Bouira, le 5 juillet prochain, assure encore la wilaya de Bouira, alors que 1 333 autres seront attribués d’ici la fin de l’année en cours au niveau du reste des communes de Bouira. Il convient de rappeler que les listes des prés-bénéficiaires ont été rendues publiques durant le mois de septembre 2017. Des opérations de tirage au sort pour le positionnement des bénéficiaires de ces logements ont été organisées à travers l’ensemble de ces localités au mois de mai dernier. Les listes définitives des bénéficiaires ont été toutes validées par la commission des recours de la wilaya, après vérification sur la base du fichier national du logement. Cependant, la distribution des logements sociaux se fait toujours attendre au niveau des communes de M’Chedallah et de Sour El-Ghozlane. Ces deux grandes municipalités de la wilaya ont bénéficié respectivement de 350 logements et de 710 logements, dont les travaux de réalisation ont été déjà bouclés. Les demandeurs de logements sociaux ont organisé, à maintes reprises, des protestations au niveau de ces deux communes afin de réclamer l’affichage de la liste des bénéficiaires.

Oussama Khitouche