Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Trois journées avant le début de l’été, des caravanes de sensibilisation sur les feux de forêts seront lancées. Organisées, conjointement, par la conservation des forêts, la direction de la Protection civile, la Fédération des chasseurs et le mouvement associatif, ces caravanes, qui débuteront le 18 juin, se poursuivront jusqu’au 20 août. Les bénévoles mobilisés pour cette opération procéderont à la distribution de dépliants et de flyers, en sus de la pose de panneaux sensibilisant sur les départs de feu. Pour Oued Ghir, cette action sera menée au barrage fixe de la Gendarmerie nationale, alors qu’à Ighil Ali, Ighrem, Akbou et Ouzellaguen, ce sera au niveau de la route nationale n° 26 et la route menant à Ifri. Entre les villes de Sidi Aïch et Chemini et à proximité de la localité de Bourbatache, à El Kseur, la sensibilisation touchera les usagers allant vers les régions de Sidi Aïch, Chemini, Akfadou, Tifra, El Kseur, Fenaïa, Adekar, Taourirt Ighil, Béni K’sila et Toudja. À Barbacha, on posera un panneau de sensibilisation et une accrochera une banderole, pour toucher les habitants des daïras de Barbacha et Tichy. Pour ce qui du littoral Est, des panneaux de sensibilisation seront posés et des flyers distribués à Aokas et Melbou, pour sensibiliser les habitants des communes d’Aokas, Tizi N’Berber, Souk El Tenine, Melbou et Tamridjt sur ce phénomène. Le dernier jour, soit le 20 août, la caravane sillonnera les communes des daïras de Darguina et Kherrata dans des buts similaires. Notons, par ailleurs, que la direction de l’environnement a organisé, mardi dernier à la maison de la culture Tos Amrouche, une journée de sensibilisation à la protection de l'environnement. Celle-ci a été initiée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’environnement.

A Gana.