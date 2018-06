31 morts et plus de 1 000 blessés en une semaine

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Selon les services de la protection civile, 31 personnes ont trouvé la mort et plus de 1 000 autres ont été blessées dans des accidents de la route. Il s’agit là des statistiques sur une semaine au niveau national. «Durant la période allant du 27 mai au 2 juin 2018, 1 878 interventions ont été effectuées suite à 1 033 accidents de la circulation ayant causé le décès à 31 personnes et des blessures à 1 258 autres, traitées et évacués vers les structures hospitalières», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par la direction générale de la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Ghardaïa «avec cinq personnes décédées et 50 autres blessées pris en charge par nos secours, puis évacuées vers les structures hospitalières suite à treize accidents de la route», lit-on encore dans le même document. Il est utile de rappeler que les mêmes services ont rapporté que 73 personnes ont trouvé la mort et 178 autres ont été blessées dans 74 accidents de la circulation, durant les 15 premiers jours de ce mois de Ramadhan, sur tout le territoire national. Il a été constaté un pic des accidents à l'approche de la rupture du jeûne, soit entre 16 et 20 heures. En effet, le nombre le plus important de décès a été enregistré à l’heure des sorties de travail (16h-18h) avec 15 morts et 11 décès entre 18 et 20 heures. Par ailleurs, le bilan hebdomadaire de la protection civile a indiqué que les unités d’intervention ont enregistré, durant la même période, 18 252 appels de secours relatifs à tous types d’interventions, à savoir lors d’accidents de la circulation ou domestiques, pour une évacuation sanitaire, l’extinction d’incendies ou pour assistance diverses. Ainsi, 788 interventions ont été effectuées pour procéder à l'extinction de 529 incendies urbains, industriels et autres. Concernant le secours aux personnes, 9 196 interventions ont été effectuées «qui ont permis la prise en charge de 975 blessés traités par nos secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation de 7 955 malades vers les structures sanitaires», précise-t-on dans le même communiqué.

Samira Saïdj