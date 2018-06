Le taux de réussite est de 87,25%

Par DDK | Il ya 6 minutes | 2 lecture(s)

Le taux de réussite à l’examen de fin de cycle primaire qui s’est déroulé le 23 mai dernier, est de 87,25% au niveau national, a fait savoir la ministre de l’Education nationale Nouria Benghabrit, sur sa page officielle Facebook. Les résultats dudit examen ont été dévoilés hier sur le site électronique de l’Office nationale des examens et concours (ONEC). À retenir qu’un total de 797 812 élèves ont passé cet examen pour rejoindre les collèges, soit 4,8% de plus par rapport à l'année dernière (760 652 élèves). Le ministère de l'Education a décidé, depuis deux ans, d'organiser ces examens au sein des établissements respectifs des élèves pour leur éviter les déplacements et préserver leur quiétude et bien-être. «Cette mesure adoptée par le ministère de l'Education est à même de préserver le bon moral des élèves, vu leur jeune âge, tandis que les enseignants encadrant l'opération seront orientés vers d'autres centres d'examen», informe-t-on. Le recours à une session de rattrapage n'est pas envisageable. Toutefois, les moyennes des examens trimestriels seront prises en compte pour les élèves qui n'obtiendront pas la moyenne de 5 sur 10. Par ailleurs, il est utile de souligner que les résultats de l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM) seront proclamés le 18 du mois en cours. Quant aux épreuves du baccalauréat, elles se dérouleront du 20 au 25 de ce mois. À noter que le Commandement de la gendarmerie nationale a mis en place un dispositif opérationnel spécial pour la réussite de cette opération, en mobilisant des moyens humains et matériels afin de garantir le bon déroulement de l’examen de fin de cycle, au niveau des 48 wilayas du pays. Il a ainsi été procédé à la sécurisation des centres d’examens et leurs alentours, qui se situent dans le territoire de compétence de la gendarmerie nationale, l’escorte et la protection du convoi chargé de l’opération de distribution des sujets d’examen, à partir des directions de l’éducation jusqu’aux centres d’examen.

Samira Saïdj