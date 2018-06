Des parents d’élèves assiègent la mairie

Par DDK | Il ya 6 minutes | 2 lecture(s)

Les parents d’élèves de l’école primaire Larbi Tebessi de la commune de Sour El-Ghozlane, à une quarantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, sont revenus, hier matin, à la charge en observant un sit-in devant la mairie. À souligner que, dimanche dernier, les protestataires ont bloqué l’école en question, réclament l’engagement des autorités locales, à leur tête le maire, pour relancer le projet de réalisation d’une nouvelle école primaire près de l’ancienne. Ils réclament, aussi, la fermeture définitive de cet établissement scolaire qui se trouve, selon eux, dans un état de dégradation avancé et menace ruine : «L’intégrité physique de nos enfants et du personnel exerçant dans cette école est menacée. Plusieurs classes ont été fermées par l’administration en raison de leur vétusté, ce qui a créé un autre problème de surcharge dans les classes. Le projet de réalisation d’une nouvelle école à proximité de l’ancienne est à l’arrêt depuis plus de deux années sans que les autorités locales nous expliquent les raisons», explique un parent d’élève. Notre interlocuteur assure que les parents d’élèves ont rejeté la décision de la direction de l’éducation pour le transfert des élèves de cette école vers un autre établissement situé à plus de 5 kilomètres de leurs habitations : «La direction de l’éducation n’a jamais répondu à nos nombreuses lettres et réclamations. Même dimanche dernier, quand nous avions fermé l’école, aucun représentant de cette direction n’est venu discuter avec nous. Au lieu de s’impliquer pour relancer le projet de réalisation d’une nouvelle école, la direction fait dans la rafistolage en orientant nos enfants vers une autre école, très éloignée de nos quartiers car située à plus de 5 km dans l’autre versant de la ville. Nous nous demandons comment des enfants en bas âge pourront faire un trajet pareil pendant toute l’année ?» s’interroge-t-il. Les parents d’élèves menacent, également, de boycotter la prochaine rentrée scolaire «si les autorités concernées ne prennent pas en charge leurs revendications». À noter, enfin, qu’une délégation des protestataires a été reçue, hier matin, par le maire de Sour El-Ghozlane. Le même responsable qui a tenu à rassurer les parents d’élèves, a aussi affirmé que six classes sur les douze que compte le projet d’une nouvelle école ont été achevées. La livraison des six classes restantes est attendue pour le mois de septembre prochain.

Oussama. K