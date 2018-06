Ouverture fin juillet de la nouvelle maternité

Par DDK | Il ya 6 minutes | 2 lecture(s)

Les nouveaux locaux de la clinique mère-enfant de Targa-Ouzemour, service faisant partie intégrante du CHU de Béjaïa, ouvriront leurs portes au profit les femmes de la wilaya à la fin du mois de juillet début du mois d’aout, déclare, à la radio locale, le Pr Abdelmalek Danone, PDG du CHU de Béjaïa. Les équipements, pour leur fonctionnement, acquis pour la somme de 18 milliards de centimes sont d’ores et déjà mis en place. Ainsi rénovée et dotée de matériel adéquat, la clinique d’accouchement de Targa-Ouzemour offrira un meilleur accueil et de meilleurs soins aux parturientes. Le Pr Danone ajoute qu’une équipe de trois imminents professeurs venus du CHU de Sétif est à pied d’œuvre pour préparer l’inauguration de la nouvelle structure qui comprendra, précise le PDG du CHU, 40 lits de pédiatrie, 40 lits de chirurgie pédiatrique, 40 lits pour la néonatale et six blocs opératoires. Cependant, dans un premier temps, seuls quatre blocs opératoires : deux pour la chirurgie pédiatrique et deux autres pour la gynéco-obstétrique, seront mis en service.

B. Mouhoub