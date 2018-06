34 milliards de créances sur les locataires

Par DDK | Il ya 54 minutes | 91 lecture(s)

Trente-quatre milliards de centimes est le montant des créances non recouvrées et détenues par l’Office national de la promotion et de la gestion immobilière (OPGI) de la wilaya de Béjaïa, sur ses locataires.

Le chiffre est divulgué par un cadre de l’office. Des administrations lui sont redevables à elles seules d’une créance de 13 milliards de centimes, a souligné le même responsable. Certains locataires n’ont pas payé leurs loyers depuis plusieurs années. Des dizaines de mises en demeure ont été adressées aux personnes concernées par le biais d’huissiers de justice, pour les inciter à s’acquitter de leurs redevances. Des locataires récalcitrants risquent la résiliation de leurs contrats et une expulsion si l’OPGI porte cette affaire de non-paiement des charges locatives devant les juridictions compétentes. Ces dettes représentent un important manque à gagner à l’OPGI et influent négativement sur la concrétisation de ses investissements envisagés. Dans un autre chapitre, la wilaya de Béjaïa, selon la même source, a bénéficié, depuis 1998, de pas moins de 28 250 unités de logement de type social, dont 24 650 dans la formule du logement public locatif (LPL) et 3 600 dans le cadre de la résorption de l’habitat rural (RHP). Un total de 15 873 logements parmi ce quota, soit 56 %, ont été déjà réalisés et attribués aux bénéficiaires, alors que 11 046 autres logements sociaux, soit 9%, sont en cours de réalisation. Par ailleurs, les travaux de réalisation de 1 331 logements sont à l’arrêt à cause de diverses raisons, dont les oppositions, l’incapacité des entreprises retenues à achever les ouvrages et les litiges sur la nature du foncier désigné pour ériger ces logements, a-t-on expliqué. Concernant la consommation des crédits accordés par l’État au secteur du logement dans la wilaya, l’OPGI de Béjaïa a affirmé que cinq milliards de dinars ont été déjà consommés, depuis le début de l’année en cours, sur les 24 alloués à la wilaya. A noter que la grande partie des logements dont a bénéficié la wilaya de Béjaïa dernièrement sont en cours de réalisation au niveau du site Ighzer Ouzarif, dans la commune d’Oued Ghir. Un programme de 6 920 logements sociaux, 2 270 confiés à une entreprise turque, 2 000 à une entreprise chinoise et les autres à des entreprises locales, sont prévus au niveau de ce site. Quelque 1 700 unités ont été achevées, en attendant qu’elles soient raccordées aux réseaux de viabilisation divers pour leur distribution aux bénéficiaires.

B. S.