Ouverture nocturne depuis jeudi

Les agences postales de la wilaya de Tizi-Ouzou assurent, depuis avant-hier jeudi, un service nocturne. Une décision prise par les responsables d’Algérie-poste en vue de permettre aux usagers d’avoir accès aux différentes prestations de service que propose cette entreprise publique à l’approche de l’Aïd, sachant que ces derniers sont nombreux à se ruer vers les établissement postaux pour effectuer diverses opérations, essentiellement de retrait, à l’approche de cette fête religieuse impliquant moult dépenses, ce qui engendre parfois la saturation des agences postales et un manque de liquidés. C’est justement pour éviter ce genre de situation qu’au moins une quinzaine de bureaux de postes sont ouverts la nuit, de 21 heures à minuit, à Tizi-Ouzou, apprend-on. Les communes concernées par ce service sont, entre autres, Tizi-Ouzou (celui du centre-ville, Cheikhi et Krim Belkacem de la Nouvelle-ville), Draâ Ben Khedda, Draâ El-Mizan, Boghni, Azazga, Fréha, Azeffoun, Tigzirt, Larbaâ Nath Irathen, Béni Douala, Mekla, Ouacifs et Ouadhias. Il faut dire que l’ouverture des bureaux de poste la nuit lors de la dernière décade du mois de Ramadhan n’est pas une première, puisqu’Algérie-Télécom applique cette mesure depuis quelques années déjà.

Roza D.