61 infractions relevées et huit commerces fermés

Une soixantaine d’infractions au code du commerce ont été constatées par les services de l’inspection territoriale du commerce d’Akbou, à l’issue des 247 opérations de contrôle effectuées auprès des opérateurs économiques de la région, depuis le début du mois de Ramadan, a indiqué un responsable de cette institution, relevant de la direction du commerce de Béjaïa. Parmi ces sorties d’inspection sur le terrain, 149 ont concerné le contrôle de la qualité des marchandises mises en vente et la répression de la fraude. Trente (30) infractions, liées essentiellement au manque flagrant d’hygiène et non-respect de la chaîne de froid, ont été enregistrées. Un commerçant a écopé de la sanction de fermeture de son commerce au terme de ces contrôles. Côté pratique commerciale, les agents de l’inspection territoriale du commerce d’Akbou ont réalisé 98 interventions, lesquelles se sont soldées par le recensement de 31 infractions aux pratiques commerciales et la fermeture de sept commerces pour fautes graves, a déclaré le même responsable. Les infractions enregistrées sont en rapport avec le défaut de facturation, non-inscription au registre du commerce, défaut d’affichage des prix et opposition au travail de contrôle des agents de la DCP, a-t-on expliqué. Par ailleurs, ces interventions de contrôle ont donné lieu à la saisie de 1 tonne et 353 kilogrammes de denrées alimentaires avariées, d’une valeur financière de 223 286, 08 DA. Une autre quantité de 653,05 kg de produits alimentaires, sains, d’une valeur de 40 326,40 DA, a été également saisie et réorientée vers le croissant rouge algérien de la région. Dans la daïra de Sidi Aïch, les services de l’inspection territoriale du commerce de cette circonscription ont procédé à la saisie de plus de 187 kilogrammes de denrées alimentaires périmées, d’une valeur de 21 405 DA, à l’issue des 257 interventions effectuées à la deuxième décade du mois de jeûne. Pas moins de 76 commerçants contrevenants ont été verbalisés pour des infractions telles le défaut d’hygiène (22), vente de produits impropres à la consommation (09), faute d’immatriculation au registre du commerce (09), manque d’affichage des prix (29) et pratique de prix illicites, a-t-on détaillé.

B. S.