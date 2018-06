Plus de 49 000 commerçants réquisitionnés

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

En prévision de la fête de l’Aïd El-Fitr, plus de 49 000 commerçants sont réquisitionnés au niveau national.

En effet, le ministère du Commerce a réquisitionné pas moins de 49 893 au niveau national, contre 35 876 en 2017, dans le cadre du programme national de permanence pour l’Aïd El-Fitr. Cette permanence permettra d'assurer aux consommateurs un approvisionnement régulier en produits alimentaires et services de large consommation durant cette fête, a indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué rendu public hier. En application des dispositions de l’article 8 de la loi 13-06 modifiant et complétant la loi 04-08 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, les services du ministère du Commerce ont ainsi élaboré un programme à l’effet d’éviter des perturbations dans l'approvisionnement. Cette permanence concernera 5 376 boulangers, 32 819 commerçants activant dans l’alimentation générale, fruits et légumes, 11 234 dans des activités diverses et 445 unités de production (134 laiteries, 275 minoteries et 36 unités de production d’eaux minérales), ajoute la même source. Le ministère a, dans le même document, indiqué que le nombre de commerçants réquisitionnés a ainsi été renforcé et revu à la hausse de l'ordre de 39% par rapport à l’année 2017, et ce, pour pouvoir assurer aux consommateurs une disponibilité fluide des produits, notamment, de large consommation, précise le communiqué. De ce fait, 2 277 agents de contrôle ont été affectés à travers l’ensemble du territoire national pour le suivi de la mise en œuvre de ce programme des permanences. Tout en rappelant l’adhésion habituelle des commerçants en vue d’assurer l’approvisionnement de la population durant les fêtes nationales et religieuses, le ministère du Commerce appelle les commerçants réquisitionnés à contribuer massivement à la réussite de cette opération. L’application de la permanence des commerçants pendant les fêtes légales nationales et religieuses a commencé en 2012, suite à l’amendement de la loi 04-08 fixant les conditions de l’exercice des activités commerciales, par l’introduction d’une disposition obligeant les commerçants à assurer une permanence durant ces fêtes. Cette loi prévoit des sanctions à l’encontre des récalcitrants dont la fermeture des locaux commerciaux pour une durée d’un mois assortie d’une amende allant de 30 000 à 200 000 DA contre les contrevenants.

L.O.CH