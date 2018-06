1 040 magasins concernés à Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Au total, 1 040 commerçants ont été réquisitionnés par la direction du commerce de la wilaya de Béjaïa pour assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd El Fitr. Ce qui permettrait d’éviter toute perturbation dans l’approvisionnement continu des citoyens en produits alimentaires de base, comme le pain, le lait, l’eau, la viande, les fruits et légumes. Une centaine de boulangeries, 600 différents commerces entre alimentation générale, fruit et légumes, restaurants, boucheries, fast-food, pâtisseries et cafétérias ont été réquisitionnés conformément à la réglementation en vigueur pour assurer la permanence durant la fête religieuse, a souligné la direction du commerce de Béjaïa. La totalité des laiteries que compte la wilaya, en nombre de six, et des distributeurs de lait, sont aussi concernés par cette réquisition. Aussi, une dizaine d’unités de semoulerie et des unités de mise en bouteille d’eau minérale ont reçu pareillement des notifications de réquisition pour travailler durant l'Aid El Fitr, a affirmé la même source. Par ailleurs, et pour veiller «à la stricte application des réquisitions et noter toute désobéissance», la direction du commerce va mobiliser plus de 100 agents de contrôle. La loi régissant le régime de la permanence prévoit un mois de fermeture administrative et des amendes allant de 30 000 à 200 000 DA à l'encontre des commerçants contrevenants.

B. S.