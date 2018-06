Les couffins du Ramadhan enfin distribués demain !

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Quatre jours avant la fin du Ramadhan, l’APC de Yattafen va, enfin, distribuer (demain) 280 couffins alimentaires au profit des nécessiteux de la commune. C’est ce que nous a affirmé le maire, M. Amrane. «Les couffins seront distribués le 27e jours de ce mois sacré. Nous avons pu avoir la dérogation de M. le wali de Tizi-Ouzou pour pouvoir payer le fournisseur. 280 couffins seront distribués, 200 sur le budget de l’APC et 80 offerts par la DAS», expliquera-t-il. Pour rappel, les couffins n’ont pu être distribués jusque-là, du fait que l’APC est bloquée depuis maintenant plus de deux mois et que l’enveloppe allouée à l’opération n’a pu être budgétisée. Ce blocage perdure depuis le 2 avril dernier, date de la première réunion de l’assemblée, qui a vu une majorité de sept membres sur treize rejeter l’ordre du jour proposé par le maire. Elle fut suivie par trois autres réunions, dont la dernière en date a eu lieu le 31 mai dernier. Mais pour la quatrième fois de suite, les propositions du maire, M. Amrane Rachid, d’obédience RND, ont été rejetées par la majorité des membres de l’assemblée. Par ailleurs, deux autres réunions ont été tenues, entre la 3e et 4e réunion de l’assemblée. Deux tentatives de déblocage initiées par le chef de daïra de Ouacif, qui assure l’intérim de la cheffe de daïra de Béni Yenni dont dépend l’APC de Yattafen. Mais de toutes ces réunions, dont la dernière a regroupé tous les élus de l’APC de Yattafen, le DRAG, le DAL de la wilaya de Tizi-Ouzou, le chef de daïra par intérim et le SG de daïra, il n’en sortira finalement rien. D’où le recours à l’article 102 du code des collectivités locales qui fut donc appliqué par le wali, article qui stipule, dans le chapitre 3 du pouvoir de substitution du wali qu’«en cas de dysfonctionnement de l’assemblée populaire communale, empêchant le vote du budget, le wali assure son adoption et son exécution dans les conditions définies à l’article 186 de la présente loi».

M.A.B