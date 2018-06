700 mille candidats concernés !

Par DDK | Il ya 14 minutes | 5 lecture(s)

Plus de 740 000 candidats passeront, aujourd’hui, le concours de recrutement organisé par le ministère de l’éducation nationale pour pourvoir 8 586 postes pédagogiques et administratifs au niveau national.

A retenir que sur un total de 3 378 enseignants primaires, le département de Benghabrit recrute 2 377 enseignants d’arabe, 204 de tamazight et 797 enseignants de français. En ce qui concerne le nombre de postes ouverts dans chaque wilaya, l’on compte 67 postes à Alger-est, 285 à Alger-ouest et 59 à Alger-centre. À Tizi-Ouzou, 55 enseignants seront recrutés, 137 à Béjaïa et quatre à Bouira. «Sur le plan éthique et transparence, tout est garanti, à commencer par le déroulement au niveau des différentes centres répartis à travers le territoire national, la surveillance et la correction qui se fera pratiquement sous la même forme que les examens officiels», a affirmé, hier, à Alger, Kamal Hamadou, directeur chargé de la formation au sein du ministère de l’Éducation nationale, lors de son intervention sur les ondes de la chaine III de la radio nationale. Il a fait savoir que 80% des nouvelles recrues passeront obligatoirement par une formation en fonction de la spécialité. «Les nouveaux enseignants du primaire ont une année de formation, qu’on appelle formation pédagogique préparatoire, et qui va commencer à partir de mois de juillet», a indiqué, M.Hamadou. Il fait état également d’une formation en cours d’emploi, où les enseignants, y compris les nouveaux recrutés sont pris en charge par les inspecteurs. Questionné sur les instituts de formation il dira : «La ministre de l’Éducation donne une importance particulière à la formation. Nous avons à ce jour, récupéré plus de 28 instituts sur un total de plus 60, répartis sur le territoire national. L’objectif de la tutelle est d’avoir au moins un institut au niveau de chaque wilaya». Dans ce sillage, le même responsable fait état de l’établissement d’un plan triennal de formation au niveau des instituts de formation. «Ce plan concerne les 700.000 fonctionnaires de l’Éducation. L’accent a été mis essentiellement sur l’aspect pédagogique, à savoir, la prise en charge des chefs d’établissement tous cycles confondus, les enseignants ainsi que le corps des inspecteurs», a encore ajouté, M.Hamadou, précisant que la formation touche même les ouvriers professionnels.

Samira Saïdj