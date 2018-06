Nouvelle stratégie mise en branle

Par DDK | Il ya 15 minutes | 4 lecture(s)

La direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya de Béjaïa a adopté une nouvelle approche pour la préparation du plan de formation de la session de septembre 2018. Cette nouvelle démarche est basée sur la concertation avec les différents secteurs utilisateurs du produit de la formation diplômée. Selon la directrice du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels (DEFP) de la wilaya de Béjaïa, Mme Saliha Menzou, les principes de cette démarche est de faire participer le maximum d'entreprises par des réunions de concertation et même de réconciliation, et faire adhérer à la nouvelle démarche en plus des entreprises les différentes directions, les chambres consulaires, les représentations syndicales, les associations et les différents dispositifs d'aide à l'insertion. Définir les besoins en formation, tout mode de formation confondu, dont l'objectif est de former en adéquation avec le marché de l'emploi, a été le couronnement de plusieurs conclaves. «Six réunions ont été tenues à la direction de la formation avec les différentes directions, les dispositifs d'insertion, les chambres consulaires, les associations et les représentations syndicales. Cinq autres réunions avec le secteur économique ont été tenues et déroulées par zone, à savoir Béjaïa, El-Kseur, Sidi-Aïch, Akbou et Lota. Les résultats de cette démarche sont satisfaisants pour une première. Le plan de formation sera proposé au conseil de partenariat de la wilaya dans les prochains jours», soulignera la première responsable du secteur de la formation professionnelle à Béjaïa. Par ailleurs, en prévision de lancer les premières filières d'excellence dans les métiers de l’électricité et de l’énergie à l'INSFP de Sidi-Aïch, comme prévu par le ministère de la Formation et de l'enseignement professionnels en partenariat avec Schneider électrique, la fondation Schneider et le ministère de l'Éducation français, «plusieurs réunions et rencontres ont été organisées», dira Mme Menzou. «Une délégation ministérielle s'est rendue dans plusieurs entreprises économiques publiques et privées de la wilaya de Béjaïa, sans oublier l'INSFP Sidi-Aïch. Souhaitons bon courage à l'équipe de l'INSFP Sidi-Aïch pour réussir ce projet qui est d'un apport considérable à la formation au niveau de notre wilaya», conclut la DEFP de Béjaïa. Pour rappel, et outre le lancement des premières sections d'excellence dans les énergies renouvelables, électricité, maintenance industrielle et l'automatisme à l'INSFP de Sidi-Aïch (partenariat MFEP - Schneider Electrique), il y aura une continuité dans le lancement des formations en relation avec la stratégie du secteur, à savoir le BTP, le tourisme, l'agroalimentaire, l'industrie et l'agriculture. Non sans oublier le perfectionnement du personnel de la formation, l’accompagnement des chefs d'établissements pour mener à bien leurs missions par l'instauration de traditions de travail d'équipe et de complémentarité entre les établissements.

Rachid. Z