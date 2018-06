Fronde à l’UGTA de Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 14 minutes | 9 lecture(s)

L’UGTA de Tizi-Ouzou est confronté à un mouvement de fronde interne qui risque d’aboutir à un face-à-face entre le SG de wilaya et le premier patron de la centrale syndicale Abdelmadjid Sidi Saïd qui, apparemment, ne seraient pas du même côté.

Hier, alors que le secrétaire général de wilaya, Bachir Ramdani, se préparait à tenir une conférence syndicale à la Maison de la culture de Tizi-Ouzou, il a été surpris par des travailleurs et syndicalistes qui ont improvisé un sit-in pour contester sa personne et l’accuser de «dérives». Restés à l’extérieur de l’établissement et s’adressant à leurs camarades venus assister à la conférence, les frondeurs de l’UGTA, employés notamment de NAFTAL n’ont pas mâché leurs mots. Ils ont tiré à boulets rouges sur le responsable syndical de la wilaya, l’accusant de «vouloir détruire l’UGTA et porter atteinte à son patron Abdelmadjid Sidi Saïd». Selon le secrétaire général de la section NAFTAL Tala Athman, Massinissa Belhouas, le secrétaire général de wilaya, aurait «demandé aux syndicalistes de Tizi-Ouzou un soutien pour renverser Sidi Saïd, au profit d’un concurrent d’Annaba». Chose qu’ils ont refusé, dira-t-il. Le secrétaire de la section syndicale de NAFTAL fera part du «non-respect des instructions de Sidi Saïd», de la part du responsable de UGTA de wilaya, «instructions stipulant leur rétablissement dans leurs droits». Les protestataires ont, en outre, accusé le SG de «dénigrer les travailleurs et les syndicalistes sincères», de «faire des sections syndicales sur mesures», de «travailler pour ses intérêts personnels et non pour ceux des travailleurs» et de «faire dans le clanisme». Les frondeurs menaceront d’entreprendre des actions plus musclées, sollicitant «le frère Sidi Saïd pour déboulonner le dictateur», affirmant que «27ans Barakat pour Bachir Ramdani».

Bachir Ramdani SG de l’union de wilaya UGTA crie à la manipulation

Le SG UGTA de la wilaya, Bachir Ramdani, pour sa part, a réfuté toutes les accusations proférées contre lui et a crié à la «manipulation». «Moi je n’ai rien à me reprocher, sinon je ne serai pas ici aujourd’hui pour faire une conférence de wilaya. Je suis le représentant de tous les travailleurs de la wilaya, je suis responsable de l’organisation» a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Je n’ai de problèmes avec personne, je suis là pour défendre les travailleurs, y compris ceux de NAFTAL. Le problème qui se pose est la discipline et il est de mon devoir de l’instaurer et c’est cela le problème de certains». «J’ai pris des décisions, des mesures conservatoires contre M. Belheouas Massinissa, mais il n’est pas encore passé en conseil discipline». Le SG parle d’«intérêts dans l’air» et dénonce une «manipulation venue d’en haut». «Ils sont partis voir sidi Saïd, qui m’a effectivement écrit, mais je ne suis pas un muet, je lui ai répondu. Il a reçu leur plainte et moi j’ai pris ma responsabilité de lui répondre pour lui expliquer les motifs de cette décision». Le SG accusera le syndicat national de NAFTAL d’être derrière ces travailleurs : «Leur syndicat national est en connivence avec eux, ils n’aiment pas être dérangés et mes idées les dérangent (…) Il y a eu des pressions pour qu’ils soient reçu par Sidi Saïd, pour qu’il m’écrive, etc.». A propos des accusations des frondeurs le donnant «contre le patron de l’UGTA Sidi Saïd», il affirmera : «Je suis un ami de Sidi Saïd et lui ne doute pas de moi jusqu’à preuve du contraire». Il ajoutera : «Je suis de Tizi-Ouzou, je défends les positions de ma wilaya et Sidi Saïd est de Tizi-Ouzou lui aussi, et je ne ferai jamais quelques chose contre un homme de cette wilaya, c’est une question de principes».

Kamela Haddoum.