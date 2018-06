«Les créances impayées s’élèvent à 110 milliards»

Par DDK | Il ya 14 minutes | 7 lecture(s)

Entouré des cadres de son entreprise et en présence des opérateurs du secteur, le directeur de l’ADE de Béjaïa, M. Kamel Bouchenna, a animé une conférence de presse, avant-hier soir, dans un hôtel de la ville. La rencontre avait pour thème «La distribution d’eau potable : besoins et perspectives». Présentant l’entreprise, le chargé de communication, M. Aomar Benhaddad, dira : «L’ADE dessert en eau potable 33 communes sur les 52 que compte la wilaya. Elle s’efforce de toucher encore plus de communes. Ses efforts se focalisent sur l’amélioration de la qualité de l’eau et sur l’élargissement des plages horaires quotidiennes». L’intervenant expliquera : «L’ADE ne vend pas l’eau, car elle ne l’a pas achetée. Ce qu’elle facture, c’est la prestation de service, c’est-à-dire l’acheminement de l’eau depuis des sources, des forages et des barrages et autres jusqu’aux robinets dans les foyers». Intervenant à son tour, le directeur soulignera que l’acheminement de l’eau, surtout en zone montagneuse comme Kherrata, nécessite la mise en place de plusieurs stations de pompage, très voraces en énergie électrique, ce qui pèse lourdement sur la trésorerie de l’entreprise. Et le prix pratiqué du mètre cube d’eau est un prix administratif fixé à 6,32 DA, alors que le prix de revient réel du mètre cube d’eau est de 67 DA. L’autre problème majeur que rencontre l’entreprise est le non-paiement des factures par certains abonnés. La créance sur les clients s’élève à plus 110 milliards de centimes. Ce qui pèse évidemment lourdement sur la trésorerie de l’entreprise. Prenant la parole à son tour, le directeur des projets en charge de la réhabilitation du réseau de distribution d’eau de la ville de Béjaïa, M. Aït Laoussine, déplorera la corrosion avancée de certaines conduites d’eau, «due à la nature du sol de la ville, ce qui engendre énormément de pertes d’eau. En plus des nombreux piquages illicites pratiqués par des citoyens». Interrogé sur la date de l’achèvement de la réhabilitation de l’ensemble du réseau, l’intervenant indiquera que la livraison des tronçons rénovés «se fera d’ici 2020 selon les entreprises réalisatrices». A propos de l’alimentation en eau potable de l’arrière-pays de Béjaïa et de la côte ouest notamment, le directeur de l’ADE affirmera que «la solution pour ces régions qui vont d’ailleurs jusqu’à la limite de la wilaya de Tizi-Ouzou viendra avec la mise en place de la station de dessalement d’eau de mer qui sera réalisée dans les tout prochains mois».

B. Mouhoub