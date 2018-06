Un plan d'urgence pour améliorer l'alimentation

Par DDK | Il ya 15 minutes | 6 lecture(s)

«Une enveloppe financière supplémentaire estimée à 300 millions de dinars a été octroyée, récemment, pour notre wilaya afin de prendre en charge les projets de raccordement des communes à partir du barrage de Tichy Haf ainsi que l'extension des réseaux d'alimentation en eau portable», lit-on dans un communiqué diffusé par la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa. Les communes concernées par cette dotation sont Kendira, Adekar, Taourirt Ighil et Tifra. Cette enveloppe prendra, aussi, en charge le projet de réhabilitation de la chaîne de refoulement de la zone Nord et Ighil Ialouanène dans la commune d'Amizour, la réhabilitation des tronçons d'AEP reliant le réservoir 500 m3 au réservoir Aït Yahia à Amizour, la réhabilitation des réseaux de distribution des localités Amegaz et Tigharmine dans la commune de M’cisna, la réhabilitation du réseau d'AEP d'Aghvala dans la commune de Béni Djellil et, enfin, le raccordement et l’extension de la commune de Kendira à partir du barrage de Tichy Haf. Par ailleurs, la cellule de communication fait état d'un plan d’urgence arrêté pour améliorer l’alimentation en eau potable au niveau de la wilaya de Béjaïa, qui est en cours de concrétisation. Pour cela, 1,5 milliard a été dégagé pour financer les projets retenus. Les travaux de réhabilitation des réseaux de distribution de l'eau potable ont été entamés à travers plusieurs communes et enregistrent un taux d'avancement satisfaisant (entre 50 et 100 %). Selon la même source, ce plan d'urgence porte sur «la réhabilitation des tronçons d'AEP des communes d'Ighil Ali et Aït R’zine, la réhabilitation des tronçons d'AEP des communes de Tazmalt, Béni Melikeche et Boudjellil, la réhabilitation et l’extension des tronçons d'AEP des communes de Chemini, Souk Oufella, Tibane et Akfadou, la réhabilitation et l’extension des tronçons d'AEP des villages de la commune de Boukhlifa, la réhabilitation des réseaux d'AEP des communes d'Aokas, Tichy, Melbou et Kherrata, la réhabilitation et l’extension des réseaux d'AEP des communes de Barbacha, Tala Hamza et Tichy et la réhabilitation et l’extension des infrastructures de l'AEP de la commune de Toudja. Concernant la réhabilitation du tronçon d'AEP de la commune de Fenaia Ilmaten, le taux d'avancement des travaux est de 50 %, alors que celui des tronçons d'AEP des communes de Seddouk, Amalou, M’cisna et Béni Maouche est de 100 %.»

Rachid. Z