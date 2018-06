L’ENAD signe une première en Afrique

Par DDK | Il ya 15 minutes | 4 lecture(s)

Les ingénieurs du complexe industriel public ENAD, sis dans la commune de Sour El-Ghozlane au sud de la wilaya de Bouira, ont réussi une véritable prouesse technique et scientifique. C’est une première en Afrique. L’entreprise publique vient de mettre sur le marché un produit chimique qui n’a, jusque-là, jamais été fabriqué en Algérie. Il s’agit d’un émulsifiant pour boue de forage «EMUL-100 SHE», utilisé généralement dans les travaux de géotechnique pour des forages profonds et forages dirigés. Ce produit est notamment utilisé dans les forages de pétrole et de gaz naturel, mais également pour des forages plus simples, destinés par exemple à extraire de l'eau potable. Selon des sources proches de l’entreprise, les ingénieurs de l’ENAD ont lancé le projet de recherche pour la fabrication de ce produit depuis 2012 dans l’objectif de répondre favorablement à la forte demande du secteur des hydrocarbures en Algérie et de faire baisser la facture de l’importation. Ainsi, après près de 6 années de recherches, des essais ont été effectués avec succès au début de l’année 2018. Il s’est ainsi avéré que le produit répond à l’ensemble des critères et normes techniques exigés dans le domaine. L’entreprise publique vient de lancer le processus de commercialisation de ce produit sur le marché national. L’ENAD envisage actuellement d’exporter ce produit vers l’étranger, aux pays voisins de l’Afrique comme une première étape. Les capacités de production de l’ENAD pourront couvrir la totalité de la demande du secteur des hydrocarbures et même celui de l’hydraulique en Algérie, surtout que ce même produit nécessaire pour tous les travaux de forages, est actuellement importé de différents pays de l’étranger à des prix excessifs.

Oussama Khitouche