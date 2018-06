Dernier délai le 30 juin !

Par DDK | Il ya 36 minutes | 92 lecture(s)

Le directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), M. Achek Youcef Chawki, a réitéré, encore une fois, son appel aux travailleurs non salariés à régulariser leur situation avant le 30 du mois en cours.

«Hormis les agriculteurs auxquels le délai est fixé au 30 septembre prochain, les travailleurs non salariés ont jusqu’à 30 juin prochain pour régulariser leur situation auprès de la CASNOS», a affirmé M. Achek Youcef Chawki. S’exprimant, hier matin, sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale, le DG de la CASNOS a averti qu’«au-delà de cette date, il y aura des pénalisés», affirmant qu’ «il y aura, bien sûr, toujours des facilités, mais ce délai est de rigueur». Il informe, dans ce cadre, que les services de la CASNOS sont ouvert durant ce mois sacré après le F’tour, à partir de 21h30. «Après l’Aïd El Fitr, nous seront ouvert de samedi à jeudi», a t-il ajouté. La culture de la sécurité sociale pour les non-salariés est en train de s’installer, fait remarquer Achek Youcef, qui indique que le nombre de cotisants a atteint plus de 900 000 pour l’année 2017 et, «nous espérant qu’on dépassera un million cent et bien au-delà», a-t-il souhaité. Toutefois, le DG de la CASNOS considère que toute cotisation qui ne rentre pas est une cotisation perdue, espérant atteindre, cette année, 82 milliards de dinars, et «si on peut faire mieux, tant mieux», souligne-t-il. «Nous avons trois millions de salariés à récupérer. Nous avons doublé le nombre de cotisants, mais ça reste insuffisant», a encore indiqué la même source. Le même intervenant constate que la majorité des adhérents à la CASNOS, soit plus de 80 %, cotisent à un seuil minimum. De ce fait, il a appelé les travailleurs non salariés à mieux cotiser. Il estime, dans la foulée, qu’«il est inadmissible de tolérer un nombre aussi important de cotisants qui s’acquittent à ce seuil».

L. O. CH