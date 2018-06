Mise à l’honneur des donneurs réguliers

Par DDK | Il ya 38 minutes | 73 lecture(s)

L’association Solidarité don de sang de la wilaya de Béjaïa a célébré, dans la soirée du lundi à mardi, au centre culturel islamique d’Aamriou, la journée internationale des donneurs de sang qui coïncide chaque année avec la date du 14 juin. «Soyez-là pour les autres, donnez votre sang et partagez la vie» est le slogan choisi cette année par l’OMS pour célébrer l’évènement. Etaient présents à la cérémonie de remise de médailles d’honneur et de diplômes de reconnaissance aux donneurs de sang réguliers et bénévoles, (c’est-à-dire, sans rémunération aucune), les membres de l’association, les acteurs qui ont contribué à la réussite du programme de collecte de sang durant l’année 2017, (à savoir les représentants des centres de transfusion sanguine), le mouvement associatif de la wilaya et les autres partenaires, comme la presse écrite, la radio Soummam et la radio-web à travers les réseaux sociaux. Le programme de la célébration de la journée comprend en plus de la cérémonie de mise à l’honneur des donneurs de sang, une exposition d’affiches sur le don du sang et des courts métrages sur le même sujet. Un hommage particulier est à rendre aux membres de la jeune association «Solidarité don de sang de la wilaya de Béjaïa» qui ont réussi, en deux courtes années d’existence, à créer une dizaine de comités dans les daïras, à collecter plus de 3000 pochettes de sang et fidéliser plus de 6000 donneurs réguliers et bénévoles qui ont laissé leurs n° de téléphone, prêts à répondre présent en cas de besoin de sang de leurs groupes respectifs. Depuis sa création, cette honorable association caritative et totalement bénévole n’a encore reçu aucune aide de l’Etat et Dieu sait qu’elle en a grandement besoin, pour le bien de tous. Le président de l’association, le Dr Rafik Boussalem, souligne dans son intervention d’ouverture, citant une déclaration de l’OMS, que le don de sang, en tant qu’acte de solidarité, met en avant les valeurs humaines, fondamentales que sont l’altruisme, le respect, l’empathie et la compassion qui sont la pierre angulaire du système de dons de sang volontaires. Le tout pour attirer l’attention sur rôle que joue le système de dons de sang et encourager le plus de gens à prendre soin des autres, à créer des liens sociaux et à construire une société unie. Et d’ajouter que l’objectif de l’évènement est donc de remercier les donneurs de sang réguliers et d’encourager ceux qui ne l’ont jamais fait à commencer à donner un peu du leur pour sauver des vies en cas d’intervention urgentes ou aider à prolonger celles de patients souffrant de maladies mortelles. Seuls les donneurs réguliers et volontaires peuvent garantir aux structures de santé du pays un approvisionnement constant et suffisant en sang.

B. Mouhoub